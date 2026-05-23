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Torres ve desconcertante e injustificado el "amago de marcha atrás" del PNV con el Mundial

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Mikel Torres
Euskaraz irakurri: Torresen iritziz, "harrigarria" eta "ulertezina" da EAJk Munduko Txapelketaren kontuan "atzera egin izana"
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EITB

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El secretario general del PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha defendido las candidaturas de Bilbao y San Sebastián para acoger partidos del Mundial de Fútbol 2030 y ha manifestado que "Bilbao tiene que ser sede del Mundial de 2030. Euskadi en su conjunto tiene que responder con solvencia y con buen hacer al reto de que Bilbao y San Sebastián acojan partidos del Mundial".

Bilbao Política Donostia-San Sebastián

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El lehendakari considera que UPN busca una polémica estéril con la nueva camiseta del Athletic

El lehendakari Imanol Pradales ha expresado su apoyo y solidaridad al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. Tras señalar que la nueva camiseta le parece "muy bonita", ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar" y, en este sentido, considera "una polémica absolutamente estéril la que busca UPN" con el "único" objetivo de "buscar enfrentamiento y división". El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no darle pábulo a UPN".
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