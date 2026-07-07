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Pau Blasi (PSE-EE) pide "paciencia" al lehendakari en la negociación de las competencias

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El parlamentario socialista Pau Blasi en Euskadi Irratia
Euskaraz irakurri: Pau Blasi legebiltzarkide sozialistak “pazientzia” izateko eskatu dio lehendakariari eskumenen negoziazioan
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EITB

Última actualización

El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha pedido calmar los ánimos al lehendakari, Imanol Pradales. Estas palabras llegan después de que el jefe del Ejecutivo vasco denunciara la semana pasada que el incumplimiento del acuerdo de transferencias por parte del Gobierno de España es una "falta de respeto". Ante este escenario, Blasi ha subrayado que se debe actuar "sin palabras gruesas" para encauzar correctamente la negociación de las competencias.

El lehendakari advierte de que las últimas reuniones sobre transferencias "han ido mal": "Nos hemos topado con un muro que dice que no"
Gobierno Vasco Gobierno de España Pedro Sánchez Imanol Pradales Política

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SEVILLA,05/07/2026.- El líder del PP-A, Juanma Moreno, pronuncia la fórmula de juramento de su cargo para tomar posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, este domingo, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz
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Juanma Moreno toma posesión como presidente andaluz por tercera vez

El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. El presidente andaluz, en su discurso tras la jura del cargo, se ha mostrado "orgulloso" de la comunidad y de quienes "nacieron aquí", así como de quienes "vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es la suya", y se ha marcado como objetivo que esta legislatura, que aborda en un gobierno de coalición con Vox, sea "fructífera" y "larga".
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