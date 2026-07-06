CASO BEGOÑA GOMEZ
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El juez deniega a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero autoriza su viaje a Londres

Peinado se encuentra de vacaciones y  ha sido el magistrado Antonio Viejo quien se ha encargado de resolver la petición de la esposa del presidente del Gobierno de España; solicitó salir de España del 7 al 10 de julio para poder viajar a Turquía y después a Londres, a la gradución de su hija.

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Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Peinado epailea oporretara doa eta ordezko batek Begoña Gomezek NATOren goi-bilerara egingo duen bidaiaz erabakiko du
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Agencias | EITB

Última actualización

El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, de vacaciones, ha denegado la petición de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, para asistir a la cumbre de la OTAN, al tiempo que le ha permitido viajar a Londres entre el 8 y 10 de julio para acudir a la graduación de su hija.

El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

El juez, que no levanta la retirada del pasaporte en el caso de Turquía, sí lo hace para Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir", según señala en el auto dictado este lunes.

Gómez había solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija. 

 

Pedro Sánchez Psoe Política

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