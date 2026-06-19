El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea que la Fiscalía Europea investigaba en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.

Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno español declaró hace unos meses como testigo.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Juan Carlos Barrabés y ha determinado que dicho expediente debe recaer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según un auto.

En un providencia, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, abre una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea "para la investigación de los hechos" y pide a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si son delictivos.

Comparecencia de Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno español, Pedró Sánchez, compareció el pasado lunes en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid. La cita fue para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por cuatro supuestos delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida de marca.

Tanto la defensa como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa.

Por su parte, las acusaciones populares que coordina la organización Hazte Oír solicitaron retirar el pasaporte a Gomez, que se le imponga la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado, las mismas medidas que para su asesora, Cristina Álvarez.