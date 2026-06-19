El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez y le imputa otros dos delitos
El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea que la Fiscalía Europea investigaba en relación con el empresario Juan Carlos Barrabés.
Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno español declaró hace unos meses como testigo.
La Audiencia Nacional ha dado la razón a Juan Carlos Barrabés y ha determinado que dicho expediente debe recaer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que valore si lo investiga y no en la Fiscalía Europea, según un auto.
En un providencia, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, abre una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea "para la investigación de los hechos" y pide a la Fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre si son delictivos.
Comparecencia de Begoña Gómez
La mujer del presidente del Gobierno español, Pedró Sánchez, compareció el pasado lunes en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid. La cita fue para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por cuatro supuestos delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida de marca.
Tanto la defensa como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa.
Por su parte, las acusaciones populares que coordina la organización Hazte Oír solicitaron retirar el pasaporte a Gomez, que se le imponga la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado, las mismas medidas que para su asesora, Cristina Álvarez.
Te puede interesar
Barkos cree que la propuesta de Chivite sobre el euskera no es suficiente y defiende eliminar la zonificación
La portavoz parlamentaria de Geroa Bai considera que reconocer el euskera lengua propia "no cambiaría nada en la situación actual" y ha apostado por la oficialidad del euskera en todo el territorio.
Díez Antxustegi espera aprobar la ley de empleo público y propone a EH Bildu realizar después una "evaluación conjunta"
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, asegura que la propuesta de los jeltzales para reformar la ley es "más prudente y da mayor seguridad jurídica", y plantea a EH Bildu realizar "una evaluación conjunta" para analizar las medidas a tomar "en el caso de que no sea suficiente".
Otxandiano: "Si no hay acuerdo, pediré una reunión con el lehendakari Pradales para desbloquear la situación"
Otxandiano ha defendido en una entrevista en Euskadi Irratia que "los parámetros del acuerdo están claros" y cree que "la falta de acuerdo no es una opción y es el momento de actuar con responsabilidad". "Por encima de la lírica y la retórica, hay una voluntad de poner en práctica realmente el espíritu y el legado político del lehendakari Agirre en estos tres territorios", ha subrayado el portavoz de EH Bildu.
Mueren 18 personas en bombardeos del Ejército de Israel contra el sur de Líbano
Irán exige el repliegue de Israel y el cese de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos. Por su parte, el Gobierno israelí ya ha manifestado en repetidas ocasiones que dicho acuerdo no le vincula.
Sánchez, sobre los presupuestos: "Negociaremos, y si se tienen que tomar decisiones, las tomaremos cuando se produzcan esas hipótesis"
El presidente del Gobierno español ha insistido en que negociará para sacar adelante las cuentas públicas, y ha señalado que las decisiones se tomarán “cuando se produzcan esas hipótesis”, mientras que fuentes de su Ejecutivo recalcan que la intención sigue siendo agotar la legislatura y descartan en estos momentos una convocatoria electoral en 2026.
Bengoetxea defiende la transparencia en el reparto de ayudas al sector musical ante las críticas de varios artistas
La polémica por la distribución de fondos públicos destinados al sector musical vasco ha llevado al Gobierno Vasco a responder a las críticas planteadas por diversos artistas sobre los criterios de adjudicación. Ibone Bengoetxea, ha asegurado que el proceso se desarrolla con criterios rigurosos y con total transparencia.
Sánchez transmite su "confianza" a Zapatero y "empatiza" con la situación de su familia
El presidente del Gobierno ha afirmado en Bruselas que Zapatero dará "las explicaciones a su debido momento". Afirma que ha hablado con él estos días y que se encuentra "tranquilo".
El Congreso aprueba una moción sobre el "bloqueo político" que insta a Sánchez a "asumir responsabilidades" por la corrupción
La iniciativa ha salido adelante con los 177 votos a favor de PP, Vox, UPN y Junts, mientras que el PNV y Coalición Canaria se han abstenido y el resto de los grupos han votado en contra.
El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria
El magistrado ha tomado la decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción; según indica, pretende que así puedan ejercer su derecho a la defensa.