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El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos

Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha propuesto juzgar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado da un plazo de cinco días a las partes para que presenten sus escritos de conclusiones.

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Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Begoña Gomez epaitzea proposatu du Peinado epaileak, lau deliturengatik
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Agencias | EITB

Última actualización

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha propuesto juzgar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Ahora, da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral —por un jurado popular— y presenten sus escritos de conclusiones.

Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense. 

"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", afirma.

Pedro Sánchez Titulares de Hoy Política

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