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Esteban critica que el PP le exija responsabilidad mientras mantiene una actitud "irresponsable"

GRAFCAV4245. LASARTE-ORIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 30/05/2026.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (c), participa este sábado en un acto político con motivo de la inauguración de un nuevo batzoki de su partido en una semana marcada por la petición reiterada de la formación nacionalista de un adelanto de las elecciones generales al entender que "la legislatura ha llegado a su fin". EFE/Juan Herrero.
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Euskaraz irakurri: Estebanek kritikatu egin du PPk erantzukizuna eskatzea, jarrera "arduragabea" duen bitartean
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El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha reprochado al PP que reclame responsabilidad mientras, a su juicio, favorece los planteamientos de Vox, alimenta la división social y mantiene una actitud de confrontación y críticas continuas hacia el autogobierno vasco. Asimismo, considera que Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar explicaciones, y además mezclarlo con la reunión europea.

EAJ-PNV PP Pedro Sánchez Política

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