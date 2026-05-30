Más la de mitad de la población opina que vivimos en un clima social bastante tranquilo
Esta nueva edición de EITB Focus también ha preguntado a la ciudadanía sobre el clima social que vivimos. Más de un 68 % de las personas encuestadas opina que el clima social es “bastante o muy tranquilo”. Un 26 %, en cambio, cree que vivimos en un clima “bastante tenso”.
La polarización política es otro de los temas que recoge la encuesta. El 37 % opina que la polarización ha aumentado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Ese dato, además, aumenta en Navarra hasta casi la mitad de la población. La gran mayoría, en cambio, no tiene dudas en afirmar que la tensión política entre partidos es mayor en España.
La encuesta ha preguntado también sobre la libertad de expresar opiniones. Un tercio de las personas que han participado en la encuesta prefiere no expresar su opinión sobre algunos temas en público por evitar críticas, juicios o conflictos. El 62,7 % afirma que habla siempre libremente.
La política es el principal tema que evita la gente al hablar en público, seguido por la inmigración. El 51 % asegura que muchas o bastantes veces suele preferir no expresar su opinión en público.
Consultar todos los datos de EITB Focus
Esta entrega de EITB FOCUS trae como novedad la implantación de nuevo sistema que permite disponer, en el apartado de Transparencia de la web corporativa de EITB, de los microdatos de toda la investigación en el formato estándar internacional de OPEN DATA. Además de ofrecer al público especializado los datos estructurados, el público en general puede visualizar de manera más atractiva todos los datos eligiendo pueblo, ciudad o cualquier variable sociodemográfica.
Los conjuntos de datos están sindicados con los estándares de todos los niveles administrativos de la Unión Europea (con una versión internacional en inglés), el Gobierno vasco o la Administración del Estado. Los datos se pueden consultar aquí.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a 18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo entre los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen de la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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