Más la de mitad de la población opina que vivimos en un clima social bastante tranquilo

Esta nueva edición de EITB Focus también ha preguntado a la ciudadanía sobre el clima social que vivimos. Más de un 68 % de las personas encuestadas opina que el clima social es “bastante o muy tranquilo”. Un 26 %, en cambio, cree que vivimos en un clima “bastante tenso”.

La polarización política es otro de los temas que recoge la encuesta. El 37 % opina que la polarización ha aumentado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Ese dato, además, aumenta en Navarra hasta casi la mitad de la población. La gran mayoría, en cambio, no tiene dudas en afirmar que la tensión política entre partidos es mayor en España.

La encuesta ha preguntado también sobre la libertad de expresar opiniones. Un tercio de las personas que han participado en la encuesta prefiere no expresar su opinión sobre algunos temas en público por evitar críticas, juicios o conflictos. El 62,7 % afirma que habla siempre libremente.

La política es el principal tema que evita la gente al hablar en público, seguido por la inmigración. El 51 % asegura que muchas o bastantes veces suele preferir no expresar su opinión en público.