Cambios en los encierros de San Fermín 2026

La Mesa del Encierro se ha reunido a poco más de un mes del inicio de los Sanfermines, para analizar diversas propuestas en torno a la carrera y ha acordado dos novedades que afectan a los participantes en la misma.

Por un lado, se va a prohibir que las personas corredoras que acceden a la plaza de toros antes de la llegada de los astados permanezcan en el ruedo, para que no entorpezcan al resto y dejen espacio libre.

Por otro lado, la hora para acceder al recorrido, que se realizará exclusivamente desde la Plaza Consistorial, pasa de las 7:15 a las 7:30 horas.

El incumplimiento de las medidas supondrá la correspondiente multa.

En la reunión, también se ha abordado la seguridad de los balcones y otros elementos de las fachadas que dan al recorrido. Por su parte, la Federación de Peñas ha subrayado la necesidad de reforzar las acciones de sensibilización sobre la seguridad y los riesgos del encierro.