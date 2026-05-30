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Cambios en los encierros de San Fermín 2026

Se va a prohibir que las personas corredoras que acceden a la plaza de toros antes de la llegada de los astados permanezcan en el ruedo, para que no entorpezcan al resto y dejen espacio libre, y la hora para acceder al recorrido pasa de las 7:15 a las 7:30 horas.
(Foto de ARCHIVO) 13 July 2024, Spain, Pamplona: People take part in the traditional 'encierro' bull-run of the San Fermin Festival in Pamplona. Photo: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/dpa Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / DPA 13/7/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
Encierro de San Fermín. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Aldaketak Iruñeko sanferminetako entzierroetan
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EITB

Última actualización

La Mesa del Encierro se ha reunido a poco más de un mes del inicio de los Sanfermines, para analizar diversas propuestas en torno a la carrera y ha acordado dos novedades que afectan a los participantes en la misma.

Por un lado, se va a prohibir que las personas corredoras que acceden a la plaza de toros antes de la llegada de los astados permanezcan en el ruedo, para que no entorpezcan al resto y dejen espacio libre. 

Por otro lado, la hora para acceder al recorrido, que se realizará exclusivamente desde la Plaza Consistorial, pasa de las 7:15 a las 7:30 horas.

El incumplimiento de las medidas supondrá la correspondiente multa.

En la reunión, también se ha abordado la seguridad de los balcones y otros elementos de las fachadas que dan al recorrido. Por su parte, la Federación de Peñas ha subrayado la necesidad de reforzar las acciones de sensibilización sobre la seguridad y los riesgos del encierro.

Pamplona San Fermín Navarra Fiestas Sociedad

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