Elecciones forales 2027
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Chivite anuncia que volverá a presentarse a las elecciones en Navarra

La presidenta de Navarra ha realizado el anuncio en el Comité Regional de PSOE en Navarra. Ha indicado que se presentará a la elecciones porque sigue "creyendo en el PSOE".

GRAFCAV8365. PAMPLONA, 08/01/2026.- La presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, comparece para dar a conocer los últimos cambios en el Gobierno Foral tras la salida dos de las figuras con mayor visibilidad política e institucional: el vicepresidente primero del Gobierno y la portavoz, Felix Taberna y Amparo López. EFE/ Jesús Diges

María Chivite ha realizado el anuncio en el Comité Regional. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Nafarroako hauteskundeetara berriro aurkeztuko dela iragarri du Chivitek
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EITB

Última actualización

La secretaria general del PSN y presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado ante su partido que se volverá a presentar a las elecciones forales en 2027, porque sigue "creyendo en el PSOE", pese a que "no han sido fáciles" los últimos meses.

Chivite ha intervenido durante el Comité Regional del PSOE en Navarra, donde ha explicado que cree en los "principios y valores" de su partido, en la "presunción de inocencia" y en la "Justicia". "Si consiguen que dudemos, habrá un ganador y no voy a permitirlo", ha dicho.

La presidenta ha señalado que "no hay alternativa" a su Gobierno en Navarra, donde "los números no suman ni con la ultraderecha", al tiempo que ha llamado a la militancia socialista a combatir la polarización, defender las instituciones y afrontar un nuevo ciclo político “con más fuerza que nunca”.

“Quiero seguir encabezando este proyecto porque creo que es bueno para Navarra, porque creo que están saliendo bien las cosas y porque todavía nos queda mucho trabajo por delante”, ha señalado. Ha pedido, además, el respaldo explícito de la organización: “Yo no puedo hacerlo sola. Os necesito conmigo”.

La dirigente socialista también ha anunciado el inicio del proceso interno para preparar las elecciones forales y municipales de 2027, con la constitución de grupos de trabajo temáticos y la elaboración de un programa abierto y participativo.

María Chivite Navarra Gobierno de Navarra PSN Política

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