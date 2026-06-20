El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del territorio nacional y le ha estipulado una comparecencia quincenal en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto de 84 páginas difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

En concreto, Peinado envía a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

También envía a juicio y acuerda las mismas medidas cautelares para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por los mismos delitos.



Además, también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.