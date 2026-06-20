EPAIKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Begoña Gomez epaitzea erabaki du Peinado epaileak eta pasaportea kendu dio

Espainiako Gobernurko presidentearen emazteak ustez egin izango lituzkeen delituak ikertzen ari da epailea eta ahozko epaiketa aurreko fasean hartu ditu kautelazko neurriak. Espainiatik ateratzea debekatu dio eta hamabosetan behin epaitegian agertu beharko du. 

Pedro Sanchez eta Begoña Gomez E9 EFE
Begoña Gómez, Pedro Sánchezekin. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos Peinado epaileak Begoña Gomez, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea, epaitzea erabaki du eta kautelazko neurriak ezarri dizkio: pasaportea kendu dio, Espainiatik ateratzea debekatu dio eta hamabostean behin epaitegian agertzeko derrigortasuna ezarri dio. 

Magistratuak 84 orrialdeko auto bat argitaratu du gaur, joan den astelehenean egindako aurretiazko entzunaldiaren ostean. Saio hartan Hazte Oir erakundeak gidatutako herri-akusazioek kautelazko neurriak eskatu zituzten ihes egiteko arriskuagatik eta aintzat hartu ditu. 

Zehazki, Peinadok eragimen-trafikoa, partikularren arteko sektore pribatuko negozioetan ustelkeria, bidegabeko jabetzea eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea leporatzen dio Gomezi. 

Halaber, horren aholkulari Cristina Alvarezentzat ere kautelazko neurri berberak ezari ditu eta epaitu egingo du hura ere, delitu berberengatik.

Gainera, Juan Carlos Barrabes enpresaburua ere epaiketara bidali du, partikularren arteko sektore pribatuko negozioetan eragimen-trafikoa eta ustelkeria egotzita.

 

Psoe Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Euskaltzaleon martxa Iruñea Gaztelu plaza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskararen lurgunea gero eta zabalagoa da Nafarroan, baina estuturik dauka Euskararen Legeak berak

Euskararen Foru Legeak 40 urte betetzen ditu aurten, eta euskara lekua irabazten joan den arren, legeak bere horretan jarraitzen du, lurraldea hiru eremutan banatzen, bai eta nafarren hizkuntza eskubideak mugatzen ere. Euskararen ofizialtasuna lurralde osora hedatzea askoren aspaldiko eskakizuna da, baina tramite administratiboaz harago, borondate politiko argia eta negoziazio gaitasuna eskatzen ditu prozesuak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X