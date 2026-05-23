EH Bildu y Podemos han condenado firmemente la dura actuación de la Ertzaintza contra los miembros de la Global Sumud Flotilla y contra las personas que se han acercado al aeropuerto de Loiu para mostrarles su solidaridad.

En una nota enviada a los medios de comunicación, la coalición soberanista señala "la violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación. No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel".

Por ello, la izquierda soberanista ha exigido la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas y "el fin de la hostilidad contra las acciones de solidaridad". Asimismo, ha reclamado que los responsables de estos hechos den las explicaciones necesarias y asuman responsabilidades.

En esa línea, han anunciado que el grupo parlamentario de EH Bildu solicitará la comparecencia urgente del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en el Parlamento Vasco.

Por su parte, según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

"Absolutamente inaceptable", dice Podemos

Podemos Euskadi se ha expresado en los mismos términos para condenar la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu.

A su juicio, "resulta absolutamente inaceptable la violencia empleada contra activistas que defienden los derechos humanos". "La respuesta de las instituciones vascas ante la solidaridad internacionalista no puede ser, en ningún caso, la porra y la represión", ha añadido en una nota.

Podemos Euskadi ha exigido explicaciones "urgentes y transparentes" sobre lo ocurrido al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, y que se depuren las responsabilidades correspondientes.

Ambas formaciones también han mostrado su solidaridad a la tripulación y activistas de la Global Sumud Flotilla, "secuestrados y maltratados por el Estado genocida de Israel, saltándose la legalidad internacional", así como a las organizaciones que trabajan a favor del pueblo palestino.