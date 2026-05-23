CARGA DE LA ERTZAINTZA EN LOIU
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EH Bildu y Podemos Euskadi denuncian "la dura actuación de Ertzaintza contra miembros de la Flotilla" y piden la comparecencia urgente de Zupiria

Tanto la coalición soberanista como el partido morado han pedido la inmediata puesta en libertad de los detenidos. Por su parte, la Ertzaintza ha iniciado una investigación interna para verificar si la actuación de los agentes "se ajusta a las instrucciones en vigor".

Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao, a 23 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Los activistas vascos detenidos por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla que llevaba ayuda a Gaza llegan a Bilbao tras denunciar agresiones por parte del ejército israelí. H.Bilbao / Europa Press 23/5/2026
La Ertzaintza retiene a dos personas en el aeropuerto de Loiu. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Euskal alderdi politikoen erreakzioak Ertzaintzak Flotilla Global Sumudeko aktibisten eta haien senideen aurka Loiuko aireportuan egindako kargaren aurrean
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EITB

Última actualización

EH Bildu y Podemos han condenado firmemente la dura actuación de la Ertzaintza contra los miembros de la Global Sumud Flotilla y contra las personas que se han acercado al aeropuerto de Loiu para mostrarles su solidaridad.

En una nota enviada a los medios de comunicación, la coalición soberanista señala "la violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación. No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel".

Por ello, la izquierda soberanista ha exigido la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas y "el fin de la hostilidad contra las acciones de solidaridad". Asimismo, ha reclamado que los responsables de estos hechos den las explicaciones necesarias y asuman responsabilidades. 

En esa línea, han anunciado que el grupo parlamentario de EH Bildu solicitará la comparecencia urgente del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en el Parlamento Vasco.

Por su parte, según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

"Absolutamente inaceptable", dice Podemos

Podemos Euskadi se ha expresado en los mismos términos para condenar la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu.

A su juicio, "resulta absolutamente inaceptable la violencia empleada contra activistas que defienden los derechos humanos". "La respuesta de las instituciones vascas ante la solidaridad internacionalista no puede ser, en ningún caso, la porra y la represión", ha añadido en una nota.

Podemos Euskadi ha exigido explicaciones "urgentes y transparentes" sobre lo ocurrido al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, y que se depuren las responsabilidades correspondientes.

Ambas formaciones también han mostrado su solidaridad a la tripulación y activistas de la Global Sumud Flotilla, "secuestrados y maltratados por el Estado genocida de Israel, saltándose la legalidad internacional", así como a las organizaciones que trabajan a favor del pueblo palestino.

Varias personas heridas y cuatro detenidos en los incidentes registrados a la llegada de los activistas vascos al aeropuerto de Loiu
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Franja de Gaza Palestina Ertzaintza Aeropuerto de Bilbao EH Bildu Política

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