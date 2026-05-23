Zupiriak agerraldia egingo du asteartean Legebiltzarrean Loiun gertatutako istiluei buruzko azalpenak emateko
Lau pertsona atxilotu dituzte desobedientzia larria, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita, Global Sumud Flotillako kideen harreran Loiuko aireportuan sortu diren istiluetan.
Horren harira, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak eta sail horretako gainerako arduradunek gertatutakoa deitoratu eta erantzun bat emateko konpromisoa hartu dute. "Gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak lehenbailehen argitzen saiatuko gara", esan dute.
Flotillako kideen etorrera errugbiko finaletako zaleen iritsierarekin eta irteerarekin batera gertatu dela ere zehaztu dute. "Han bildutako pertsona batzuen jokabideak aireportuko irteera gunetik atera nahi zuten bidaiarien zirkulazioa oztopatu dute, Ertzaintzako agenteekin liskarrak gertatu dira, ertzainek borrak erabili dituzte, eta ekintzaileetako batzuk erresistentzia agertu dute. Gogora ekarri behar dugu, halaber, Europa osoan Flotillako kideengan zabaldu den sentikortasuna, jasan duten tratuaren ostean", erantsi du Segurtasun Sailak.
Loiuko aireportuan gertatutakoaren ondoren, Ertzaintzaren Barne Arazoetarako Buruzagitzak ikerketa hasi duela ere azaldu dute, "agenteen jokabidea indarrean dauden arauekin bat datorren egiaztatzeko".
Gainera, Segurtasun Sailak poliziaren jardunaren eta gertakarien berri eman dio Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Kontrol eta Gardentasun Batzordeari.
Horrekin lotuta, Segurtasun sailburuak premiazko agerraldia eskatu du Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean, beharrezko azalpenak emateko. Hain zuzen ere, Zupiriak datorren astearterako eskatu du agerraldia, egun horretarako Batzordea deitu baitute beste gai batzuk eztabaidatzeko.
Bestalde, ertzain etxean egin beharreko eginbideak amaitu ondoren, atxilotuetako hiru aske geratu dira —laugarrena ospitalean dago— eta epailearen aurrean noiz deklaratuko zain daude orain.
