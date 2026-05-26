Albiste izango dira: Bero itogarria, Zupiriaren agerraldia Ertzaintzak Loiun izandako jokabideagatik eta Sanchezen legealdia, arriskuan?

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

GRAFCAV3938. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 25/05/2026.- Un hombre observa desde la sombra la playa de Ondarreta de San Sebastián. El episodio de calor sofocante que sacude al país se disparará aún más esta semana con un repunte de temperaturas a partir del miércoles en la mayor parte de la península: donde habrá noches "tropicales en muchos puntos", con mínimas que no bajarán de 20 grados. EFE/Juan Herrero

Ondarreta hondartza. Argazkia: EFE

EITB

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Bero itogarriaSeigarren egunez jarraian, termometroek 30 graduak gaindituko dituzte eta Kantauri isurialdeko hainbat tokitan 36 graduraino iritsiko dira. Sargori egingo du. Haizeak hegoaldetik joko du egunaren zati handi batean, baina arratsalde-gau partean baliteke kostaldean mendebal/ipar-mendebaldera aldatzea. 

- Zupiriaren azalpenak, Ertzaintzak Loiun izandako jarreragatikBingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak agerraldia egingo du gaur eguerdian Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean, joan den larunbatean, Global Sumud Flotillako sei euskal ekintzaile Loiuko aireportura iritsi zirenean, Ertzaintzak izandako jokabideari buruzko azalpenak emateko.

- Sanchezen legealdia, arriskuan?Datorren asteazkenean, PPk mozio bat aurkeztuko du Senatuan, Espainiako Gobernuaren jokabidea gaitzestea eskatzeko. Azken orduetan, EAJk, Juntsek eta Coalicion Canariak Pedro Sanchezen legealdiak amaitu egin behar duela nabarmendu dute. 

Eguraldia Ertzaintza Eusko Legebiltzarra Pedro Sanchez Politika Gizartea

