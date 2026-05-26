TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto-ilarak deseginda, egoera bere onera itzuli da Artatzan goizean tuneletan izandako istripu baten ondoren

Moto batek istripua izan du tuneletan eta errei bat itxi behar izan dute BI-637 errepidean, Leioan, Bilborako noranzkoan eta 4 km-rainoko ilarak izan dira bertan. Motor gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Arazoak izan dira N-1ean ere Tolosa parean eta Irunerako noranzkoan; autobus batek eta auto batek talka egin dute eta zauriturik ez badago ere, ilarak sortu dira. 

Argazkia: TrafikoEJGV
author image

EITB

Azken eguneratzea

Motor gidari bat zauritu da gaur goizean BI-637 errepidean Artatzako tuneletan eta Leioako norazkoan izan duen istripuan. 

Auto batekin talka egin du gizonezkoak eta larrialdi zerbitzuek bertan artatu ondoren, Ospitalera eraman dute. 

Zortzietarako minutu batzuen faltan gertatu da istripua, trafiko-dentsitate handia izan ohi den ordu-buelta eta puntu batean, eta auto-ilarak sortu dira. 

Istripua gertatu eta minutu gutxira zabaldu ahal izan dute errei bat baina hor sortutako ilarek jarraitu dute. 09:00etan 4 kilometrokoak ziren. 

09:50erako desegin dira ilarak eta atzera normaltasuna da nagusi errpide horretan. 

Auto-ilarak N-1ean Tolosan

Auto baten eta autobus baten arteko istripua izan da 08:00 inguruan N-1ean Tolosan, Irunerantz eta errei bat itxi behar izan dute. Zauriturik ez badago ere, auto-ilarak sortu dira. 

09:15ean ireki dute atzera itxitako erreia eta pixkanaka trafikoa bere onera itzultzen hasi da. 

Trafikoa Leioa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X