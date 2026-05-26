Gomez Ulla ospitalean isolatutako beste pertsonak batek positibo eman du hantabirusagatik, baina ez du sintomarik

"Kontaktu estua" da, eta Hondiuseko agerraldiaren ostean aktibatutako miaketa "epidemiologikoari" esker aurkitu zuten.

Autocares de la UME con los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de desembarco y traslado de los pasajeros a sus respectivos países. Europa Press Canarias / Europa Press 10 MAYO 2026 HANTAVIRUS; 10/5/2026

Hantabirusaren agerraldiaren inguruko neurriak. Argazkia: Europa Press

Espainiako Osasun Ministerioak astelehen arratsalde-gauean baieztatu zuen hantabirusaren beste positibo bat atzeman dutela, Gomez Ulla Defentsa Ospitale Zentraleko berrogeialdian dauden espainiarrei egindako PCR proben ondoren.

Osasun Ministerioak jakinarazi duenez, Hondius gurutzaontzian izandako agerraldiaren ostean abiatutako miaketa epidemiologikoari esker aurkitu zuten kutsatutako pertsona. "Kontaktu estua" da, baina ez du sintomarik.

Isolatuta egongo da

Kutsatua "zaintza klinikopean" eta isolatuta egon da ospitalera iritsi zenetik, Alerta Goiztiarreko eta Erantzun Azkarreko Sistemaren (SIAPR) protokoloei jarraituz.

Positiboa baieztatu ostean, Goi Mailako Isolamendu Unitatera (UATAN) eraman dute, eta han egongo da "gainbegiratuta", "biosegurtasun neurriak" ezarrita. Osasun Ministerioaren arabera, bidaiariak berrogeialdian eta isolatuta daudenez, egoerak ez du arriskurik eragiten herritar guztientzat, eta ez ditu aldatzen gaur egun indarrean dauden erantzun epidemiologikoko neurriak.

