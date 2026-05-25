Basauri izango da jantoki "osasungarriagoak eta jasangarriagoak" dituen Euskadiko lehen udalerria
Proiektuak aurreikusten du sukalde elektriko bertikalak ezartzea, Sofia Taramona, Arizen eta Basozelai Gaztelu ikastetxeetan; guztira 800 lagunentzat. Hain zuzen ere, azken zentro hori izango da sistema berria aplikatzen lehena, 2026an hasiko baitituzte horretarako obrak.
Ikastetxe publikoetan jantoki "osasungarriagoak eta jasangarriagoak" izateko bidean, urratsa eman du Basaurik. Izan ere, zazpi ikastetxetan sistema berri bat jarriko dute martxan, eta horren bidez eskolan bertan nahiz zentro guztientzako izango den sukalde zonalean kozinatuko dute.
Hezkuntza Eraiki 2030 egitasmoaren barruan kokatu duten ekimenak "eskola menuak egunean bertan eta hurbiltasunez egitea lehenetsiko du, elikadura osasungarriagoa eta iraunkorragoa bultzatuz". Horixe esan dute, behinik behin, aurkezpen ekitaldian, Basauriko alkate Asier Iragorrik eta Hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak.
Esan bezala, sukaldaritza zonal bat ere izango dute Soloarten. Jose Etxegarai, Kareaga, Bizkotxalde eta Soloarteri emango die zerbitzua horrek.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak bultzatu duen eskola jantokien plan berriaren parte da proiektua, eskaera etengabe handituz doala ikusita.
Duela bost urte 25.331 ikaslek erabiltzen zuten zerbitzua, eta gaur egun 30.097k. Gainera, sukalde propioa duten ikastetxeen sarea 120tik 158ra handitu da.
Testuinguru horretan, sailburuak adierazi du "pixkanaka sistema eraldatu" nahi dela, elikagaien kalitatea hobetzeko eta jantokia "ohitura osasungarriekin lotutako espazio batean" bilakatzeko.
Horretarako, iragan apirilean eskola jantokiko zerbitzu publikorako 156,8 milioi euroko inbertsioa onartu zuen Jaurlaritzak, eta asmoa da Basauriko sistema aurki Gasteizera zabaltzea.
