2028tik aurrera, Baxoako espezialitate bat eta ahozko probaren zati bat euskaraz egin ahalko dute Ipar Euskal Herriko ikasleek
Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroak egin du iragarpena, bart, hedabide bati eskaini dion elkarrizketan. Aldaketa horrekin hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela nabarmendu du.
Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroak iragarri duenez, 2028tik aurrera Baxoako —Batxilergo amaierako azterketa, hegoaldean selektibitatea edo unibertsitatera sartzeko proba esaten zaiona— espezialitate bat eta ahozko proba handiaren zati bat euskaraz egin ahalko dute Ipar Euskal Herriko ikasleek.
Halaber, hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela nabarmendu du, bart, Ouest France egunkariari eskaini dion elkarrizketan.
Adibide bat jarriz eman ditu azalpenak Geffray ministroak. Matematika euskaraz ikasten duten ikasleek euskaraz egin ahal izango dute azterketa; aldiz, frantsesez egin beharko dituzte Fisika eta Kimikakoak.
Ikasleak azterketa guztiak gainditzen baditu, programa elebiduna gainditu duela zehaztuko du Baxoako diplomak, Geffrayren arabera.
"Unean-uneko konponketak" alboratu eta aurrera begira ikuspegi integrala eman nahi diotela azpimarratu du, hots, hezkuntza elebidunari "balioa eman", frantsesa "ahuldu" gabe.
Hezkuntza ministroak azaldu duenez, udan egingo dituzte legezko aldaketak. Gauzak horrela, irailetik aurrera Batxilergoko azken bi urteetan hasten direnek marko berri horretan egin ahalko dituzte ikasketak.
Beraz, aldaketa horiek ez dute eraginik izango aurtengo Baxoan. Baionako Bernat Etxepare lizeoko ikasleek desobedientziaren bidea hartu dute eta maiatzaren hasieran iragarri zuten euskaraz egingo dutela matematikako azterketa.
