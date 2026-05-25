Bero bolada

30 pertsona artatu eta horietako hiru ospitaleratu dituzte Euskadin, asteburuan, tenperatura altuengatik

(Foto de ARCHIVO) Un hombre se moja la cara con el agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España).
Gizon bat burua iturri batean bustitzen. Artxiboko argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak jakinarazi duenez, 30 pertsona artatu dituzte asteburuan Euskadin tenperatura altuengatik. Gainera, horietako hiru ospitale edo osasun zentroetara eraman dituzte anbulantzian. Gainerakoak tokian bertan edo telefonoz artatu dituzte.  

Gipuzkoan 7 kasu eman dira, Bizkaian 22 eta Araban bakarra.

2 eta 74 urte bitartekoak dira artatutako pertsona guztiak, eta zorabioengatik, nekeagatik eta desorientazioagatik artatu dituzte.

Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak gogorarazi du oso garrantzitsua dela 2026ko Bero Planean jasotako gomendioei jarraitzea. Plan horren helburua da urteko hilabete beroenetan beroak herritarren osasunean duen eragina prebenitzea eta murriztea, bereziki pertsona zaurgarrienetan.

Planak arreta berezia eskaintzen die arrisku taldean dauden biztanleei: 4 urtetik beherakoei, adinekoei, haurdunei, gaixotasun kronikoak dituztenei eta kanpoan jarduera fisikoa egiten dutenei.

Abisu horia indarrean egongo da beroagatik asteartera arte gutxienez
