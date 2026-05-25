ESKOLA-JANTOKIAK

Basauriko ikasleen familiek protesta deitu dute ostegunerako, jangeletan "janari duina" eskatzeko

Basauriko Guraso Elkarteek Hezkuntza Sailari ohartarazi diote, "sukalde zentralaren edo sukalde bertikalen gainetik", "janaria bera benetan aldatzea" eskatzen dutela.

Haur bat jangelan. Argazkia: EuropaPress

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Basauriko ikastetxe publikoetako ikasleen familiek 'kazerolada' deitu dute ostegun honetarako, maiatzak 28, herriko Udalaren aurrean, jantokietan "janari duina" eskatzeko.

Ohar baten bidez, deialdia egin dutenek elkarretaratzea deitu dute 16:30ean Sofia Taramona, Arizko Ikastola, Basozelai Gaztelu, Jose Etxegarai, Kareaga, Bizkotxalde eta Soloarte ikastetxeen atarietan, eskolako irteera orduan, eta handik udaltxera joateko deialdia egin dute. Han, manifestu bat irakurriko dute eta ondoren 'kazerolada' egingo dute.

Basauriko Guraso Elkarteek "desengainua eta kezka" agertu dute udalerriko "eskola-jantokiei buruz argitaratutako azken albisteengatik", eta Hezkuntza Sailari ohartarazi diote "sukalde zentralaren edo sukalde bertikalen gainetik", "janaria bera benetan aldatzea" eskatzen dutela.

Hain zuzen ere, astelehen honetan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak iragarri duenez, Basauri izango da Euskadiko lehen udalerria eskola-sukaldeen eredu mistoa estreinatzen. Eredu horrek tokiko sukaldeak eta zonaldeko sukaldea uztartuko ditu zazpi ikastetxe publikoetako janaria prestatzeko.

