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Será noticia: Calor sofocante, comparecencia de Zupiria por la actuación de la Ertzaintza en Loiu y la legislatura de Sánchez, ¿en peligro?

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
GRAFCAV3938. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 25/05/2026.- Un hombre observa desde la sombra la playa de Ondarreta de San Sebastián. El episodio de calor sofocante que sacude al país se disparará aún más esta semana con un repunte de temperaturas a partir del miércoles en la mayor parte de la península: donde habrá noches "tropicales en muchos puntos", con mínimas que no bajarán de 20 grados. EFE/Juan Herrero
Playa de Ondarreta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Bero itogarria, Zupiriaren agerraldia Ertzaintzak Loiun izandako jokabideagatik eta Sanchezen legealdia, arriskuan?
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 26 de mayo de 2026:

Calor sofocante: Por sexto día consecutivo, las temperaturas máximas superarán los 30 grados en Euskal Herria, es más, en algunos puntos el mercurio llegará hasta los 36 grados. La sensación de bochorno será acusada durante buena parte de la jornada, especialmente en la costa y en zonas urbanas. El viento soplará del sur durante gran parte del día, aunque por la noche y en la costa podría girar a noroeste. 

Comparecencia de Zupiria por la actuación de la Ertzaintza en LoiuEl consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, comparecerá este mediodía ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias sobre la actuación de la Ertzaintza el sábado pasado en el aeropuerto de Loiu, a la llegada de seis miembros de la Global Sumud Flotilla.

- La legislatura de Sánchez, ¿en peligro?: El PP busca que los socios de investidura de Pedro Sánchez se posicionen este miércoles en el Senado ante la moción que presentará para reprobar la conducta del Gobierno español. En las últimas horas, PNV, Junts y Coalición Canaria han señalado que la legislatura de Sánchez debe terminar tras el caso Plus Ultra. 

Eguraldia Ertzaintza Parlamento Vasco Pedro Sánchez Política Sociedad

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