Será noticia: Calor sofocante, comparecencia de Zupiria por la actuación de la Ertzaintza en Loiu y la legislatura de Sánchez, ¿en peligro?
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 26 de mayo de 2026:
- Calor sofocante: Por sexto día consecutivo, las temperaturas máximas superarán los 30 grados en Euskal Herria, es más, en algunos puntos el mercurio llegará hasta los 36 grados. La sensación de bochorno será acusada durante buena parte de la jornada, especialmente en la costa y en zonas urbanas. El viento soplará del sur durante gran parte del día, aunque por la noche y en la costa podría girar a noroeste.
- Comparecencia de Zupiria por la actuación de la Ertzaintza en Loiu: El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, comparecerá este mediodía ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias sobre la actuación de la Ertzaintza el sábado pasado en el aeropuerto de Loiu, a la llegada de seis miembros de la Global Sumud Flotilla.
- La legislatura de Sánchez, ¿en peligro?: El PP busca que los socios de investidura de Pedro Sánchez se posicionen este miércoles en el Senado ante la moción que presentará para reprobar la conducta del Gobierno español. En las últimas horas, PNV, Junts y Coalición Canaria han señalado que la legislatura de Sánchez debe terminar tras el caso Plus Ultra.
Te puede interesar
El Ayuntamiento y las cuadrillas de blusas y neskas modifican los paseíllos de fiestas de Vitoria-Gasteiz
La Comisión desfilará a la ida, mientras que la Federación lo hará a la vuelta.
Retenciones en la Avanzada en sentido Bilbao tras un accidente de moto en los túneles de Artaza
Un accidente de moto ha provocado el corte de un carril en la BI-637 Avanzada, en Leioa, en sentido Bilbao, en un punto que registra alta densidad de tráfico a estas horas. La incidencia ha generado retenciones en la zona.
Una avería en un tren de Metro Bilbao provoca retrasos la noche del lunes
El servicio se ha restablecido con normalidad a primera hora del martes. La incidencia se registró aproximadamente a las 21:15 horas entre las estaciones de Abando y Casco Viejo. Según informó Metro Bilbao, se registraron retrasos generalizados en toda la red.
Familias de escolares de Basauri convocan una cacerolada el jueves para pedir "una comida digna" en los comedores
Las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de Basauri han advertido al Departamento de Educación que, "por encima" de "cocina central o cocinas verticales" reclaman "que la comida en sí cambie de verdad".
En el centro IES Luis Briñas de Santutxu han impartido hoy algunas clases en el pasillo por el calor extremo en las aulas
Según ha podido saber EITB, las aulas están a 35 grados. Por ello, han tenido que adelantar la jornada intensiva a esta semana.
La ciudadanía de Pamplona podrá valorar y hacer aportaciones a dos propuestas para resignificar el Monumento a los Caídos
Los proyectos ‘Harriak Hitz’ e ‘Itzaletik Argira’ han sido seleccionadas por el jurado entre los 21 trabajos que se postularon al concurso para la transformación del Monumento a los Caídos y ahora es el turno de la ciudadanía de Pamplona valorar ambas opciones mediante un proceso participativo previsto para el 10 de junio.
Basauri incorporará el primer modelo mixto de cocinas escolares
La localidad vizcaína de Basauri será el primer municipio de Euskadi en desplegar un modelo mixto de cocinas escolares, que integrará cocinas 'in situ' y una cocina zonal, para elaborar la comida de un total de siete centros públicos.
El alumnado de Iparralde podrá hacer una especialidad del Baxoa y parte de la prueba oral en euskera, a partir de 2028
Así lo ha anunciado el ministro francés de Educación, Edouard Geffray, en una entrevista concedida anoche a un medio de comunicación. Asimismo, ha destacado que gracias a ese cambio la educación bilingüe tendrá un marco legal.
La mortalidad atribuible al tabaco en mujeres ha aumentado un 98 % en Euskadi entre 2001 y 2020
El grupo de mujeres que más preocupa es el de 55 a 74 años porque el consumo diario ha pasado del 3,8 % en 2004 al 15 % en 2023. En el caso de los hombres la mortalidad ha descendido un 29 %.