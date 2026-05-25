El 10 de junio comenzará el proceso de participación y exposición de las dos propuestas con un plazo de hasta dos semanas posteriores para que la ciudadanía plantee propuestas a través de un formulario, que luego serán trasladadas a los equipos ganadores para abordarlas, según ha explicado la gerente de Urbanismo, Pilar Pardo.

"Importancia" de la participación ciudadana

Aunque no se ha cerrado la puerta a que la ciudadanía escoja luego la propuesta definitiva, Joxe Abaurrea, concejal de Urbanismo ha puesto en el foco en la importancia del siguiente paso, el de la participación ciudadana y ha asegurado que se trata de “un proceso vivo”.

“Este proceso se trata de democratizar y no podemos hacerlo si la ciudadanía no participa y además tiene que hacerlo de manera rica. Hay muchas cosas que contar aquí y en mi opinión hemos llegado a este punto de manera muy satisfactoria", ha asegurado en concejal.

También se ha mantenido prudente a la hora de concretar los plazos para comenzar las obras, aunque la voluntad del Ayuntamiento es antes de agotar la legislatura.

Por el momento, Pardo ha señalado que se contempla en el procedimiento que haya una mesa de contratación desde el Ayuntamiento de Pamplona, en la que está previsto que se puedan hacer consultas a personas expertas, de las cuales miembros del jurado ya se han ofrecido a participar.

Una vez concluida la presentación, Marina Curiel, portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, ha valorado positivamente este paso y ha señalado que se trata de uno de los requisitos en el marco del Plan de Convivencia, ya que “los vecinos y vecinas de Pamplona estaban muy preocupados por el aumento de los discursos de odio”.

Sobre si los pamploneses deben tener la última palabra en el proyecto definitivo, Curiel ha manifestado que están de acuerdo "con que se haga de esta manera, más allá de elegir entre una y otra, sino que puedan aportar”.