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La ciudadanía de Pamplona podrá valorar y hacer aportaciones a dos propuestas para resignificar el Monumento a los Caídos

Los proyectos ‘Harriak Hitz’ e ‘Itzaletik Argira’ han sido seleccionadas por el jurado entre los 21 trabajos que se postularon al concurso para la transformación del Monumento a los Caídos y ahora es el turno de la ciudadanía de Pamplona valorar ambas opciones mediante un proceso participativo previsto para el 10 de junio.
Harriak Hitz Itzaletik Argira Erorien Monumentua

Las propuestas 'Itzaletik Argira' y 'Harriak Hitz'. Fotos: Ayuntamiento de Pamplona.

Euskaraz irakurri: Iruñeko herritarrek Erorien Monumentua eraberritzeko bi proposamen baloratu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte
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Agencias | EITB

Última actualización

Los proyectos Harriak Hitz e Itzaletik Argira han sido seleccionadas por el jurado entre los 21 trabajos que se postularon al concurso para la transformación del Monumento a los Caídos y ahora es el turno de la ciudadanía de Pamplona valorar ambas opciones mediante un proceso participativo previsto para el 10 de junio, en el que la ciudadanía podrá hacer aportaciones. 

Este lunes se ha dado a conocer las propuestas por el jurado en la Sala de Armas de la Ciudadela, en la que se ha puesto en valor la calidad de las candidaturas en general y en particular de las seleccionadas, que han cumplido con todos los elementos que se recogían en las bases del concurso, entre ellos, desactivar su simbología y la adecuación museológico-funcional.

Por un lado, Harriak Hitz, del equipo encabezado por el arquitecto Antonio Vaillo i Daniel, propone suprimir templetes y linterna de la cúpula y crea un gran zócalo en la cripta que se convierte en entrada. A través de un vídeo, el arquitecto y miembro del jurado Guillermo Vázquez ha destacado de Harriak Hitz su apuesta por introducir “un gran elemento horizontal” frente a la verticalidad, creando ese zócalo en lo que ahora es la cripta que permitirá el acceso directo al futuro museo; una propuesta en la que los elementos en relación de la memoria “se mezclan entre sí”.

Harriak Hitz Erorien Monumentua Iruñea

Itzaletik Argira de OM ARQ SLP, voilà! estudio y Tesela SL, propone la eliminación de arquerías, vaciar la cripta y propone un cuerpo acristalado en la base de la cúpula. La arquitecta e integrante también del jurado, Carme Pinós, ha abordado Itzaletik Argira, que, frente a la otra propuesta que se alarga, esta “es más contenida” en la que se plantea una intervención de la cúpula mediante un cuerpo acristalado, lo cual mantiene, aunque cambia el 'skyline' del edificio, apostando por “una vista más al futuro, un diálogo en contraposición”.

Itzaletik argira Erorien Monumentua Iruñea

El 10 de junio comenzará el proceso de participación y exposición de las dos propuestas con un plazo de hasta dos semanas posteriores para que la ciudadanía plantee propuestas a través de un formulario, que luego serán trasladadas a los equipos ganadores para abordarlas, según ha explicado la gerente de Urbanismo, Pilar Pardo.

"Importancia" de la participación ciudadana

Aunque no se ha cerrado la puerta a que la ciudadanía escoja luego la propuesta definitiva, Joxe Abaurreaconcejal de Urbanismo ha puesto en el foco en la importancia del siguiente paso, el de la participación ciudadana y ha asegurado que se trata de “un proceso vivo”.

“Este proceso se trata de democratizar y no podemos hacerlo si la ciudadanía no participa y además tiene que hacerlo de manera rica. Hay muchas cosas que contar aquí y en mi opinión hemos llegado a este punto de manera muy satisfactoria", ha asegurado en concejal.

También se ha mantenido prudente a la hora de concretar los plazos para comenzar las obras, aunque la voluntad del Ayuntamiento es antes de agotar la legislatura.

Por el momento, Pardo ha señalado que se contempla en el procedimiento que haya una mesa de contratación desde el Ayuntamiento de Pamplona, en la que está previsto que se puedan hacer consultas a personas expertas, de las cuales miembros del jurado ya se han ofrecido a participar.

Una vez concluida la presentación, Marina Curiel, portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, ha valorado positivamente este paso y ha señalado que se trata de uno de los requisitos en el marco del Plan de Convivencia, ya que “los vecinos y vecinas de Pamplona estaban muy preocupados por el aumento de los discursos de odio”.

Sobre si los pamploneses deben tener la última palabra en el proyecto definitivo, Curiel ha manifestado que están de acuerdo "con que se haga de esta manera, más allá de elegir entre una y otra, sino que puedan aportar”.

Pamplona Sociedad Ayuntamiento de Pamplona

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