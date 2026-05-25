PLAYAS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Surfistas dejan tablas de rescate en la playa de Zarautz

18:00 - 20:00
Tabla de rescate en la playa de Zarautz. Imagen obtenida de un vídeo de EITB.
Euskaraz irakurri: Surflariek erreskate taulak jarri dituzte Zarauzko hondartzan
author image

EITB

Última actualización

Cualquier persona puede usar alguna de las tablas de rescate colocadas en la orilla. El servicio de socorrismo no arranca hasta el próximo 1 de junio y el pasado viernes los surfistas de Zarautz sacaron a decenas de bañistas en apuros. 

Zarautz Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X