La mortalidad atribuible al tabaco en mujeres ha aumentado un 98 % en Euskadi entre 2001 y 2020

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han presentado en Bilbao la nueva campaña de prevención y sensibilización sobre el consumo de tabaco, centrada este año en un colectivo concreto: las mujeres de 40 a 70 años. Se trata de un grupo prioritario desde el punto de vista de salud pública, porque acuden con menos frecuencia a iniciar tratamiento para dejar de fumar que los hombres de la misma edad.

Para ello, ha lanzado la campaña “¡Tú puedes! Si quieres dejar de fumar, te ayudamos” con un mensaje sencillo pero poderoso: dejar de fumar es posible y Osakidetza te acompaña en ese proceso, con recursos accesibles y adaptados a cada persona. También ha alertado sobre un nuevo producto relacionado con el tabaco: las bolsitas de nicotina (Nicotine pouches). Son bolsitas que se consumen metiéndolas dentro de la boca y que, si son de alta dosificación, dan lugar a mayores concentraciones de nicotina en sangre que los cigarrillos normales. Estas bolsitas poseen efectos cardiovasculares bien definidos y en mujeres embarazadas puede incrementar el riesgo de muerte fetal.

El próximo 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone el acento en desenmascarar a las industrias del tabaco y la nicotina que diseñan sus productos para atrapar a los y las jóvenes en un ciclo de adicción.

En 2025, Osakidetza ayudó a dejar de fumar a cerca de 11 500 personas, la Red de Espacios Libres de Humo ya cuenta con 767 espacios sin humo repartidos en 70 municipios de Euskadi, y en el programa Kerik Gabeko Gazteak han participado 3709 alumnos y alumnas de 44 centros educativos.