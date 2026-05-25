La mortalidad atribuible al tabaco en mujeres ha aumentado un 98 % en Euskadi entre 2001 y 2020
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han presentado en Bilbao la nueva campaña de prevención y sensibilización sobre el consumo de tabaco, centrada este año en un colectivo concreto: las mujeres de 40 a 70 años. Se trata de un grupo prioritario desde el punto de vista de salud pública, porque acuden con menos frecuencia a iniciar tratamiento para dejar de fumar que los hombres de la misma edad.
Para ello, ha lanzado la campaña “¡Tú puedes! Si quieres dejar de fumar, te ayudamos” con un mensaje sencillo pero poderoso: dejar de fumar es posible y Osakidetza te acompaña en ese proceso, con recursos accesibles y adaptados a cada persona. También ha alertado sobre un nuevo producto relacionado con el tabaco: las bolsitas de nicotina (Nicotine pouches). Son bolsitas que se consumen metiéndolas dentro de la boca y que, si son de alta dosificación, dan lugar a mayores concentraciones de nicotina en sangre que los cigarrillos normales. Estas bolsitas poseen efectos cardiovasculares bien definidos y en mujeres embarazadas puede incrementar el riesgo de muerte fetal.
El próximo 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) pone el acento en desenmascarar a las industrias del tabaco y la nicotina que diseñan sus productos para atrapar a los y las jóvenes en un ciclo de adicción.
En 2025, Osakidetza ayudó a dejar de fumar a cerca de 11 500 personas, la Red de Espacios Libres de Humo ya cuenta con 767 espacios sin humo repartidos en 70 municipios de Euskadi, y en el programa Kerik Gabeko Gazteak han participado 3709 alumnos y alumnas de 44 centros educativos.
Tabaquismo en Euskadi
Euskadi ha logrado avances importantes en la lucha contra el tabaquismo en las últimas décadas. Según la última Encuesta sobre Adicciones de Euskadi el 19,7% de la población de entre 15 y 74 años fumaba a diario, el dato más bajo registrado hasta ahora; sin embargo, detrás de esta evolución positiva se esconde una realidad más compleja, el descenso del consumo no es homogéneo según sexo y edad. En los hombres, la caída es generalizada en todos los grupos de edad, mientras que en las mujeres de mediana edad, no se observa dicha evolución.
El grupo de mujeres de 55 a 74 años preocupa porque el consumo diario ha pasado del 3,8 % en 2004 al 15 % en 2023, y ello se debe a que históricamente las mujeres mayores no fumaban y ahora están entrando cada vez más mujeres fumadoras en este grupo de edad. A lo anterior se añade que acuden con menor frecuencia al tratamiento para dejarlo.
Con todo ello, la mortalidad atribuible al tabaco en mujeres ha aumentado un 98 % entre 2001 y 2020, mientras que en hombres ha descendido un 29 %.
Entre la población adolescente de 14 a 18 años, el consumo de tabaco descendió del 20 % en 2023 al 18 % en 2025, siendo similar entre chicos y chicas. Este descenso, sin embargo, se vio empañado por el aumento del uso de vapers, que pasó del 13 % al 20 % entre 2023 y 2025, y es previsible que siga aumentando y factible que los y las más jóvenes se vean atraídos por los nuevos productos.
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