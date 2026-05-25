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Una avería en un tren de Metro Bilbao provoca retrasos en toda la red

La incidencia se ha registrado aproximadamente a las 21:15 horas entre las estaciones de Abando y Casco Viejo. Según ha informado Metro Bilbao, se están registrando retrasos generalizados en toda la red.
Metro Bilbao EUROPA PRESS 17/3/2026

El metro de Bilbao, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Bilboko metroko tren batean izandako matxurak atzerapenak eragin ditu sare osoan
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EITB

Última actualización

Una avería en un tren de Metro Bilbao está provocando retrasos generalizados en toda la red. La incidencia se ha producido hacia las 21:15 horas entre las estaciones de Abando y Casco Viejo.

Los pasajeros del convoy averiado han tenido que ser desalojados y, por el momento, permanece cortada una de las vías entre Santutxu y Abando.

Metro Bilbao ha informado a través de sus redes sociales de retrasos en toda la Línea 1 como consecuencia de la incidencia.

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