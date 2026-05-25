Una avería en un tren de Metro Bilbao provoca retrasos en toda la red

Una avería en un tren de Metro Bilbao está provocando retrasos generalizados en toda la red. La incidencia se ha producido hacia las 21:15 horas entre las estaciones de Abando y Casco Viejo.

Los pasajeros del convoy averiado han tenido que ser desalojados y, por el momento, permanece cortada una de las vías entre Santutxu y Abando.

Metro Bilbao ha informado a través de sus redes sociales de retrasos en toda la Línea 1 como consecuencia de la incidencia.