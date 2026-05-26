Diez claves y ejemplos de la nueva ley de inteligencia artificial
El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley de gobernanza de la inteligencia artificial cuyo objetivo principal es garantizar que el uso de esta tecnología sea “ético, inclusivo y beneficioso” para la sociedad.
Para ello, el texto define qué prácticas estarán prohibidas, qué sistemas se considerarán de “alto riesgo” y establece un régimen sancionador con multas de carácter millonario.
Además, la norma introduce la obligatoriedad de etiquetar los contenidos generados por inteligencia artificial, de forma que todas las imágenes creadas y difundidas con estas herramientas deberán incorporar marcas de agua con las siglas (IA).
Estas son diez claves -y algunos ejemplos- del proyecto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que comienza ahora su tramitación parlamentaria:
1 .- Prohíbe usar técnicas subliminales (como imágenes o sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento. Por ejemplo, un 'chatbot' (asistente digital) que identifica a un usuario adicto al juego y le incita a entrar en plataformas de juego.
2 - Prohíbe explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad o la discapacidad para alterar comportamientos y puedan además provocar daños o perjuicios. Por ejemplo, un juguete infantil con IA que anima a los niños a completar retos que pueden ser peligrosos.
3 .- Prohíbe la clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual. Por ejemplo, los sistemas capaces de deducir la orientación política o sexual de una persona a partir del análisis de sus fotos en redes sociales.
4 .- Prohíbe usar sistemas de IA para puntuar a las personas basándose en comportamientos sociales o rasgos personales, como método de selección; por ejemplo utilizar esos sistemas para decidir si se concede o no una subvención o un crédito.
5.- Prohíbe usar sistemas de 'manipulación cognitiva' o de 'reconocimiento de emociones'; por ejemplo una empresa que utilice un sistema de IA para analizar la cara, la voz o los gestos de su plantilla y decidir quién está desmotivado o estresado y tomar decisiones laborales.
6.- El proyecto clasifica también como 'inaceptable' la vigilancia predictiva; por ejemplo evaluar el riesgo de que una persona cometa delitos basándose solo en perfiles o rasgos personales.
7 .- Prohíbe el uso de sistemas de IA que generen 'deepfakes' sexuales, así como crear o manipular contenido sexual realista que identifique a personas físicas; por ejemplo la publicación de desnudos creados por 'Grok', el asistente virtual de la red social X.
8.- Prohíbe totalmente la generación o la alteración de contenido de pornografía infantil mediante cualquier sistema de inteligencia artificial.
9 .- Las sanciones por las infracciones más graves pueden alcanzar los 35 millones de euros -o hasta el 7 por ciento del volumen de negocio mundial de una empresa-. La ley excluye a las administraciones públicas del pago de multas en caso de infracciones, aunque sí prevé apercibimientos y medidas de carácter disciplinario (entre otras medidas coercitivas) para los funcionarios que hagan un mal uso de la IA.
10.- Sí permite, pero están clasificados como de "alto riesgo", los sistemas de IA que se emplean en ámbitos como la selección de personal, la justicia, o la educación; por ejemplo, una IA que genera un borrador de sentencia sin que un juez revise el razonamiento jurídico final o el uso algoritmos de cribado que incluyan sesgos para proponer candidatos.
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