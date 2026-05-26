Diez claves y ejemplos de la nueva ley de inteligencia artificial

El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley de gobernanza de la inteligencia artificial cuyo objetivo principal es garantizar que el uso de esta tecnología sea “ético, inclusivo y beneficioso” para la sociedad.

Para ello, el texto define qué prácticas estarán prohibidas, qué sistemas se considerarán de “alto riesgo” y establece un régimen sancionador con multas de carácter millonario.

Además, la norma introduce la obligatoriedad de etiquetar los contenidos generados por inteligencia artificial, de forma que todas las imágenes creadas y difundidas con estas herramientas deberán incorporar marcas de agua con las siglas (IA).

Estas son diez claves -y algunos ejemplos- del proyecto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que comienza ahora su tramitación parlamentaria: