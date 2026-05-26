Adimen artifizialaren lege berriaren hamar gako eta adibide
Espainiako Gobernuak adimen artifizialaren gobernantzari buruzko lege-proiektu bat onartu du, teknologia horren erabilera gizartearentzat "etikoa, inklusiboa eta onuragarria" izango dela bermatzeko.
Horretarako, testuak zehazten du zer praktika egongo diren debekatuta, zer sistema hartuko diren "arrisku handikotzat" eta isun milioidunak dituen zehapen-araubide bat ezartzen du.
Gainera, arauak ezartzen du nahitaezkoa dela adimen artifizialak sortutako edukiak etiketatzea; horrela, tresna horiekin sortu eta zabaldutako irudi guztiek (IA) siglak dituzten ur-markak izan beharko dituzte.
Hauek dira Ministroen Kontseiluak gaur onartu duen proiektuaren hamar gako eta adibide batzuk. Proeiktua Parlamentuan izapidetzen hasiko dira orain:
1.- Debekatuta dago teknika subliminalak erabiltzea (hala nola irudi edo soinu hautemanezinak) baimenik gabe erabakiak manipulatzeko. Adibidez, chatbot bat (laguntzaile digitala) jokoarekiko mendekotasuna duen erabiltzailea identifikatu eta joko-plataformetan sartzera bultzatzen duena.
2.- Debekatuta dago adinarekin edo desgaitasunarekin lotutako kalteberatasunak ustiatzea portaera aldatzeko eta kalteak edo galerak eragin ditzakeen moduan. Adibidez, haurrak arriskutsuak izan daitezkeen erronkak osatzera animatzen dituen adimen artifizialeko haur-jostailua.
3.- Debekatuta dago pertsonen sailkapen biometrikoa egitea arraza- edo orientazio politiko, erlijioso edo sexualaren arabera. Adibidez, sare sozialetako argazkien analisitik abiatuta pertsona baten orientazio politikoa edo sexuala ondorioztatzen duten sistemak.
4.- Debekatuta dago pertsonak sailkatzeko IA sistemak erabiltzea portaera sozialetan edo ezaugarri pertsonaletan oinarrituta, hautaketa-metodo gisa; adibidez, dirulaguntza edo kreditu bat eman ala ez erabakitzeko erabiltzen diren sistemak.
5.- Debekatuta dago emozioak hautemateko edo manipulazio kognitiboko sistemak erabiltzea; adibidez, enpresako langileen aurpegia, ahotsa edo keinuak aztertuz, nor dagoen motibaziorik gabe edo estres egoeran identifikatzeko eta horren arabera laneko erabakiak hartzeko IA sistema erabiltzea.
6.- Proiektua «onartezintzat» jotzen da, halaber, zaintza prediktiboa egitea; adibidez, pertsona batek delituak egiteko duen arriskua soilik bere profil edo ezaugarri pertsonaletan oinarrituta ebaluatzea.
7.- Debekatuta dago Deepfake sexualak sortzen dituzten IA sistemak erabiltzea, baita pertsona fisiko identifikagarriak dituzten eduki sexual errealistak sortzea edo manipulatzea ere; adibidez, X sare sozialeko Grok laguntzaile birtualak sortutako biluziak argitaratzea.
8.- Erabat debekatuta dago haur-pornografiako edukiak sortzea edo aldatzea edozein adimen artifizialeko sistema erabiliz.
9.- Arau-hauste larriengatiko zehapenak 35 milioi eurokoak izan daitezke, edo enpresa baten munduko negozio-bolumenaren % 7rainokoak. Legeak herri-administrazioak isunetatik salbuesten ditu, baina ohartarazpenak eta diziplina-neurriak aurreikusten ditu (besteak beste, behartze-neurriak), adimen artifiziala gaizki erabiltzen duten funtzionarioentzat.
10.- Arrisku handikotzat jotzen dira, baina erabil daitezke, langileen hautaketan, justizian edo hezkuntzan erabiltzen diren IA sistemak; adibidez, epai-zirriborro bat sortzen duen IA bat, epaileak azken erabaki juridikoa berrikusi gabe erabiltzen bada, edo hautagaiak sailkatzeko baheketa-algoritmoak, behar bezalako gainbegiratzerik gabe aplikatzen direnean.
