BEROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide  eskolan bero-kolpe izan ondoren

Ikastetxeko Guraso Elkarteak salatu du azpiegiturak zaharkituta daudela eta ez daudela prestatuta bero sapa hauei aurre egiteko. Esan dutenez, arazoa orokorra da Bilboko sare publikoko eskoletan. 

pagasarribide bilbo beroa

Bilboko Pagasarribide ikastetxea. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Pagasarribide eskola publikoko lau urteko ikasle bat ospitalera eraman dute goizean, bero kolpe bat izan ondoren. Anbulantzian eraman dute osasun zentrora, eta han artatu ondoren, bere onera etorri da umea eta etxera bidali dute. 

Ikastetxeko Guraso Elkarteak salatu duenez, azken egunotako beroaldiak eragindako hirugarren gertakaria da honakoa. Joan den ostiralean, beste ume bat eraman zuten Basurtuko Ospitalera, beroagatik ondoeza izan ondoren, eta atzo, berriz, hiru urteko ume bat zorabiatu egin zen. 

Garazi Andres Guraso Elkarteko kidearen arabera, egoera "jasanezina" da. Haren hitzetan, azpiegiturak oso zaharkituta daude, eta ez daude beroari aurre egiteko egokituta. "Azpiegiturak oso zaharkituta daude. Pertsianak apurtuta daude leku askotan, eta kartulinak ipintzen dituzte babesteko. Leihoak ezin dira zabaldu. Eusko Jaurlaritzak dirua inbertitzea eskatzen dugu", esan du. 

Gainera, azaldu du arazoa orokorra dela sare publikoko Bilboko eskoletan. 

 

18:00 - 20:00

 

Alerta laranja

 
Euskalmeten iragarpenaren arabera, beroaldiak, gutxienez, ostegunera arte iraungo du. Bihar, kostaldeko zenbait lekutan tenperatura zertxobait jaitsi daitekeen arren, oro har, bero handia egingo du, 30-36 graduko gehienezko tenperaturekin. Etzi, egoera oso antzekoa izango da. 
 
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak bi abisu hori ditu ezarrita gaurko, tenperatura altuagatik eta sute arriskuagatik, eta bihar, laranjara igoko du alerta maila, beroagatik. 

 

Eguneko Titularrak Hezkuntza Bero-boladak Eusko Jaurlaritza Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

FOTODELDÍA - SAN SEBASTIÁN, 09/06/2025.- Un surfista en la playa de la Zurriola de San Sebastián, este lunes en el que se ha inaugurado la temporada en los arenales de Gipuzkoa. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Donostiako Udalak hondartzen denboraldia aurreratzea aztertuko du, egun hauetako erreskateen ondoren

Jon Insausti alkateak adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk, gune puntual batzuetan, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du. Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da, Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Auto-ilarak deseginda, egoera bere onera itzuli da Artatzan goizean tuneletan izandako istripu baten ondoren

Moto batek istripua izan du tuneletan eta errei bat itxi behar izan dute BI-637 errepidean, Leioan, Bilborako noranzkoan eta 4 km-rainoko ilarak izan dira bertan. Motor gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Arazoak izan dira N-1ean ere Tolosa parean eta Irunerako noranzkoan; autobus batek eta auto batek talka egin dute eta zauriturik ez badago ere, ilarak sortu dira.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X