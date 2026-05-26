Beroagatik alerta laranja ezarriko dute asteazkenean eta ostegunean
Eusko Jaurlaritzak baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarriko du, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja ezarriko du asteazkenean eta ostegunean, tenperatura altu iraunkorrengatik. Tenperatura maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira eta zenbait tokitan 34 graduraino iritsiko dira.
Gaur abisu horia dago indarrean tenperatura altu iraunkorrengatik eta 13:00etatik 20:00etara beste abisu hori bat aktibatu da, tenperatura oso altuengatik. Halaber, baso sute arriskuagatik abisu horia egongo da egun osoan, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.
Asteazkenean alerta laranja ezarriko dute, tenperatura altu iraunkorrak (33-34 gradu) espero baitira egun osoan. Halaber, 13:00etatik 20:00etara beste abisu hori bat aktibatuko da, tenperatura oso altuengatik.
Tenperatura altuak eta hegoaldeko haizearen intentsitatea direla eta, baso-sute arriskua ere aktibatuko dute egun osoan.
Ostegunean berriro tenperatu altu iraunkorrengatik alerta laranja egongo da indarrean. Tenperatura beroenak 32-33 graduren bueltan kokatuko dira.
Horrez gain, tenperatura oso altuengatik abisu horia aktibatuko da 13:00etatik 20:00etara. Baso sute arriskuagatik ere abisu horipean egongo da Euskal Autonomia Erkidegoa egun osoan.
Zure interesekoa izan daiteke
Beste egun bero bat: Gau tropikalaren ondotik 36 graduko tenperatura maximoak espero dira
Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat tokitan tenperaturak ez dira 25 gradutik jaitsi goizaldean, eta egunean zehar baliorik beroenak 36 graduraino igoko dira. Sargori egingo du eta beroagatik ezarritako abisu horia gutxienez asteazkenera arte egongo da indarrean.
Beroagatik ezarritako abisu horia asteazkenera arte egongo da indarrean
Maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira, eta minimoak 20ren bueltan geratuko dira leku askotan. Baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarri du Segurtasun Sailak.
Abisu horia tenperatura altuengatik EAEn asteartera arte, baita baso-sute arriskuagatik ere
Abisu horia 13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean gaur, tenperatura altuak direla eta, eta ordu berean aktibatuko da astelehenean eta asteartean ere. Datorren aste osoa izango da eguzkitsua eta beroa Euskal Herrian.
Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak
2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.
Beroak asteburuan jarraituko du, baina epelago
Giro egonkorra eta eguzkitsua izango da, zerua oskarbi egongo da eta bero handia egingo du maiatzaren amaieran. Jaurlaritzak abisu horia ezarri du iganderako eta astelehenerako 13:00etatik 20:00etara beroagatik.
Errekorra maiatzeko tenperaturetan: 39,1 ºC neurtu dituzte Sopuertan
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea edota uretan freskatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.
Uda sasoiko beroa Euskal Herrian: 35 graduko maximoak eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan
Larunbatean, ipar partean, beroa apur apur bat apaldu egingo da ipar-ekialdeko haizearen eraginez; barnealdean, berriz, bero egiten jarraituko du. Igandean, bero egingo du berriro, eta beroenak 30-35 graduren bueltan geldituko dira.
Beroa nagusitu da arratsaldean, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean bereziki, eta abisu horia ezarriko dute bihar
16:00etan, Sodupe-Cadagua (Gueñes) 36 °C-ra iritsi da, Zizurkil 35,1 °C-ra eta Muxika 35,1 °C-ra, 13:00etan ikusitako balioak nabarmen gaindituta. Datozen egunei begira, bero egiten jarraituko duela iragarri du Euskalmetek, gutxienez, datorren asteazkenera arte.
Eguzkia, beroa eta 30 gradutik gorako tenperaturak
Ostiralean ere zerua oskarbi egongo da eta tenperatura maximoak 30-35 artekoak izango dira.