ALERTA METEOROLOGIKOAK
Beroagatik alerta laranja ezarriko dute asteazkenean eta ostegunean

Eusko Jaurlaritzak baso sute arriskuagatik ere abisu horia ezarriko du, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.

GETXO (BIZKAIA), 22/05/2026.- Cientos de personas han acudido a la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este viernes, jornada en la que seis comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, se encuentran en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas que pueden superar los 34-38 grados. EFE/ Miguel Toña
Agentziak | EITB

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja ezarriko du asteazkenean eta ostegunean, tenperatura altu iraunkorrengatik. Tenperatura maximoak 30 ºCtik gora kokatuko dira eta zenbait tokitan 34 graduraino iritsiko dira. 

Gaur abisu horia dago indarrean tenperatura altu iraunkorrengatik eta 13:00etatik 20:00etara beste abisu hori bat aktibatu da, tenperatura oso altuengatik. Halaber, baso sute arriskuagatik abisu horia egongo da egun osoan, tenperatura altuei hegoaldeko haizea gehitu beharko zaielako.

Asteazkenean alerta laranja ezarriko dute, tenperatura altu iraunkorrak (33-34 gradu) espero baitira egun osoan. Halaber, 13:00etatik 20:00etara beste abisu hori bat aktibatuko da, tenperatura oso altuengatik.

Tenperatura altuak eta hegoaldeko haizearen intentsitatea direla eta, baso-sute arriskua ere aktibatuko dute egun osoan. 

Ostegunean berriro tenperatu altu iraunkorrengatik alerta laranja egongo da indarrean. Tenperatura beroenak 32-33 graduren bueltan kokatuko dira. 

Horrez gain, tenperatura oso altuengatik abisu horia aktibatuko da 13:00etatik 20:00etara. Baso sute arriskuagatik ere abisu horipean egongo da Euskal Autonomia Erkidegoa egun osoan. 

Eguraldia Alerta Meteorologikoak Bero-boladak

La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak Euskal Herriko zerua nola ilunduko duen erakutsi du errealitate murgiltzaileak

2026ko abuztuaren 12an eguzki eklipse oso bat ikusiko da Euskal Herrian, eta "Eguraldia" horretan murgildu da errealitate birtualari esker. Sei bideo prestatu ditugu gertatuko dena azaltzeko. 114 urte geroago, minutu batetik gora emango dugu erabateko iluntasunean, eta Eguzkiaren koroa ikusteko aukera egongo da. 19:30 inguruan hasiko da, baina 20:30 baino lehen izango da une gorena. Euskal Herria ikusteko lekurik onenetarikoa izango da.

