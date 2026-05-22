Errekorra maiatzeko tenperaturetan: 39,1 ºC neurtu dituzte Sopuertan
Maiatzean inoiz erregistratu diren tenperatura altuenak izan dira ostiral honetakoak. Euskal Herriaren mendebaldean izan da bero larriena, eta itzala bilatzea funtsezkoa izan da herritar askorentzat.
Bero sapa izan dugu ostiral honetan Euskal Herrian. Maiatzean gaude, baina, termometroei begiratuta, edonork pentsa lezake uztailean gaudela. Hain zuzen ere, maiatzean inoiz erregistratutako tenperaturarik altuenak izan dira gaurkoak.
Hil honetako maximoa 37,6 gradukoa zen orain arte. Gaur 39,1 gradu neurtu dituzte Sopuertan. Beste hainbat meteorologia estaziotan ere antzeko tenperaturak neurtu dituzte:
- 38,5 ºC Sodupen
- 37,1 ºC Laudion
- 36,7 ºC Muxikan
- 36,5 ºC Bergaran
- 35,5 ºC Miramonen (Donostia)
- 34,6 ºC Andoainen
- 30,7 ºC Orduñan
- 29,8 ºC Oiz mendian
Euskal Herriaren mendebaldean (Bizkaia eta Arabako iparraldean) neurtu dituzte tenperatura beroenak, baina Gipuzkoako barnealdea ere ez da atzean gelditu. Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du, 20:00ak arte, tenperatura altuak direla eta.
Bero sapa hau, gainera, bat-batean etorri zaigu. Joan zen astean, euria eta tenperatura freskoak izan ziren ia lurralde osoan, eta elurra ere ikusi genuen mendi tontorretan, Aralarren esaterako. Egun gutxiren buruan, 20 gradu inguruko aldea nabaritu dugu eta, nola edo hala, egokitu behar izan dugu. Itzala bilatuz eta likido freskoak hartuta egin behar izan diote aurre beroari herritarrek.
Hurrengo egunetarako antzeko eguraldi iragarpena egin du Euskalmet agentziak. Asteburuko bi egunetan ere bero egingo du, baina termometroak gaur baino pixka bat beherago geldituko direla espero da.
Hurrengo asterako joerari begiratuta, berriz, oraingoz, ez da aldaketa handirik ikusten.
