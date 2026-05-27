Astelehenean herrian eraso homofobo "bortitz" bat gertatu zela salatu du Tolosako Udalak
Joan den astelehenean eraso homofobo bortitza izan zela salatu du Tolosako Udalak publiko egin duen ohar batean. "Pasa den astelehenean, herritar bat indarkeriaz erasotua izan zen eta irain homofoboak jasan zituen", adierazi du eta salatu du "horrelako erasoek pertsonen askatasuna eta oinarrizko eskubideak urratzen" ditutzela eta "lekurik ez" dutela "errespetuan, aniztasunean eta bizikidetzan oinarritzen den gizarte batean.
"Udalak bere elkartasun eta babes osoa helarazi nahi dizkio erasoa jasan duen pertsonari eta haren ingurukoei. Era berean, berriz ere adierazi nahi dugu gorroto, diskriminazio edo indarkeria adierazpen oro —sexu-orientazioagatik zein genero-identitate edo adierazpenagatik— errotik gaitzesten dugula", adierazi dute.
Era berean, ziurtatu dute Udaletik lanean jarraituko dutela "Tolosa herri aske, seguru eta anitza izan dadin" eta "pertsona guztiek bere sexu-orientazioa eta identitatea askatasunez eta duintasunez bizitzeko aukera izan dezaten, beldurrik gabe".
Halaber, Udalak dei egiten die erasoa ikusi zuten herritarrei, udalarekin harremanetan jartzeko informazioa osatzeko asmoz.
"Gorrotoari elkartasua, erantzukizun kolektiboa eta errespetuarekin erantzungo diogu" esab dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Udalekuetan adingabeen babesa indartzeko erreforma azken txanpan sartu da
Gazteria Legea moldatzeko irizpena onartu du gaur Eusko Legebiltzarrak, eta ekainean osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu egingo da.
Gasteizko URSSA eta EGA lantegi abandonatuak okupatzen dituzten pertsonak identifikatu dituzte, eta beren gauzak aterarazi dizkiete
Ertzaintzak, Polizia Nazionalak eta Udaltzaingoak batera egin dute dispositiboa, eta dokumentazio-egiaztapenak egin dizkiete han zeuden 100 pertsona ingururi. Agenteek beren gauzak eta tresnak pabiloi barrutik aterarazi dizkiete.
Albiste izango dira: Alerta laranja beroagatik, polemika Flotillaren ongietorrian izandako istiluengatik eta Zapateroren agerraldia, atzeratua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bi ibilgailuren arteko istripu batek 5 kilometroko auto-ilarak sortu ditu N-1ean, Andoainen
Bi erreietako bat itxi egin behar izan dute, eta, ondorioz, ilara luzeak sortu dira.
Senegalen hildako arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du gorpua aberriratzeko
Lekeitioko 45 urteko arrantzale bat hil zen duela sei egun Senegalen, Dakar inguruko uretan. Ordutik, haren familia zain dago gorpua aberriratzeko; izapide burokratikoen eta Senegalgo portuetako traben ondorioz, itsasontzian jarraitzen du gorpuak. Bermeoko ATUNSA enpresako langile bat zen.
Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik
Hondartzaren inguruko ingurumena birsortzeko lanak udazkenera arte atzeratuko dira, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak jakinarazi duenez.
Harrera-familiek ere kontziliaziorako laguntzak jasoko dituzte aurrerantzean
Seme-alabak edo mendeko senitartekoak zaintzeko langileak kontratatzen dituztenei edota eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzen dutenei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen dekretu berri bat onartu du Eusko Jaurlaritzak.
Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide eskolan bero-kolpe izan ondoren
Ikastetxeko Guraso Elkarteak salatu du azpiegiturak zaharkituta daudela eta ez daudela prestatuta bero sapa hauei aurre egiteko. Esan dutenez, arazoa orokorra da Bilboko sare publikoko eskoletan.
Adimen artifizialaren lege berriaren hamar gako eta adibide
Ministroen Kontseiluak lege-proiektu bat onartu du teknologia horren erabilera gizartearentzat "etikoa, inklusiboa eta onuragarria" izan dadin bermatzeko.