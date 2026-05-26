Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik

Hondartzaren inguruko ingurumena birsortzeko lanak udazkenera arte atzeratuko dira, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak jakinarazi duenez.

Agentziak | EITB

Lagako (Ibarrangelu) hondartzaren ondoan dagoen aparkalekua uda osoan egongo da irekita eta erabilgarri, "salbuespen gisa". Erakundeen artean akordioa lortu dute eta inguru horretako ingurumena lehengoratzeko lanak urrian hasiko dituztela erabaki dute, Carlos Garcia Buendia Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak ohar batean jakinarazi duenez, asteburuan hondartza horretan aparkatzeko izan diren arazoen ondoren. 

Buendiak iragarri du analisi tekniko eta juridikoak aztertu ondoren, Eusko Jaurlaritzako Portu, Itsas eta Itsasertz Gaietako Zuzendaritzak, Itsasertz Mugarteak eta Udalak izan dituzten elkarrizketetan "adostasunezko irtenbide honen alde egitea" erabaki dutela, hondartza horren "erabiltzaileei kalterik ez egiteko" helburuarekin. Hala, Ibarrangeluko Udalak Eusko Jaurlaritzari, "salbuespen gisa", aparkalekua erabiltzeko baimena eskatuko dio.

Lagako ingurua lehengoratzeko lanak bainu-denboraldiaren ondoren hasiko dira. Gobernuko ordezkariordearen arabera, jarduera horiei esker, inguru hori guztia, "lehengoratzen jarraituko da, kostaldearen naturaltasuna areagotuz eta haren erresilientzia naturala erraztuz, higadura-arriskua prebenitzeko, uholdeetatik babesteko eta klima-aldaketara egokitzeko premiazko beharrizana baita".  

Lanen barruan sartzen dira materiala kentzea hondar garbi eta naturalera iritsi arte, jarduketa-eremuan lurperatutako instalazioak lekuz aldatzea, duna-birsortzea eta ingurunera egokitutako duna-espezieak landatzea. Lagako hondartza eta haren babes- eta erabilera-elementuak antolatzeko proiektua-n aurreikusitako lanak dira eta Ibarrangeluko Udalaren eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuaren aldeko txostena dute.

Hala ere, Garcia Buendiak azpimarratu duenez, hondartzetara joateko "paradigma aldatu behar da"; ibilgailu pribatuak erabiltzeari utzi eta "garraio publikoa hartzearen aldeko apustu sendoa" egiteko garaia dela uste du.

