Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik
Hondartzaren inguruko ingurumena birsortzeko lanak udazkenera arte atzeratuko dira, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak jakinarazi duenez.
Lagako (Ibarrangelu) hondartzaren ondoan dagoen aparkalekua uda osoan egongo da irekita eta erabilgarri, "salbuespen gisa". Erakundeen artean akordioa lortu dute eta inguru horretako ingurumena lehengoratzeko lanak urrian hasiko dituztela erabaki dute, Carlos Garcia Buendia Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak ohar batean jakinarazi duenez, asteburuan hondartza horretan aparkatzeko izan diren arazoen ondoren.
Buendiak iragarri du analisi tekniko eta juridikoak aztertu ondoren, Eusko Jaurlaritzako Portu, Itsas eta Itsasertz Gaietako Zuzendaritzak, Itsasertz Mugarteak eta Udalak izan dituzten elkarrizketetan "adostasunezko irtenbide honen alde egitea" erabaki dutela, hondartza horren "erabiltzaileei kalterik ez egiteko" helburuarekin. Hala, Ibarrangeluko Udalak Eusko Jaurlaritzari, "salbuespen gisa", aparkalekua erabiltzeko baimena eskatuko dio.
Lagako ingurua lehengoratzeko lanak bainu-denboraldiaren ondoren hasiko dira. Gobernuko ordezkariordearen arabera, jarduera horiei esker, inguru hori guztia, "lehengoratzen jarraituko da, kostaldearen naturaltasuna areagotuz eta haren erresilientzia naturala erraztuz, higadura-arriskua prebenitzeko, uholdeetatik babesteko eta klima-aldaketara egokitzeko premiazko beharrizana baita".
Lanen barruan sartzen dira materiala kentzea hondar garbi eta naturalera iritsi arte, jarduketa-eremuan lurperatutako instalazioak lekuz aldatzea, duna-birsortzea eta ingurunera egokitutako duna-espezieak landatzea. Lagako hondartza eta haren babes- eta erabilera-elementuak antolatzeko proiektua-n aurreikusitako lanak dira eta Ibarrangeluko Udalaren eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuaren aldeko txostena dute.
Hala ere, Garcia Buendiak azpimarratu duenez, hondartzetara joateko "paradigma aldatu behar da"; ibilgailu pribatuak erabiltzeari utzi eta "garraio publikoa hartzearen aldeko apustu sendoa" egiteko garaia dela uste du.
Zure interesekoa izan daiteke
Harrera-familiek ere kontziliaziorako laguntzak jasoko dituzte aurrerantzean
Seme-alabak edo mendeko senitartekoak zaintzeko langileak kontratatzen dituztenei edota eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzen dutenei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen dekretu berri bat onartu du Eusko Jaurlaritzak.
Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide eskolan bero-kolpe izan ondoren
Ikastetxeko Guraso Elkarteak salatu du azpiegiturak zaharkituta daudela eta ez daudela prestatuta bero sapa hauei aurre egiteko. Esan dutenez, arazoa orokorra da Bilboko sare publikoko eskoletan.
Adimen artifizialaren lege berriaren hamar gako eta adibide
Ministroen Kontseiluak lege-proiektu bat onartu du teknologia horren erabilera gizartearentzat "etikoa, inklusiboa eta onuragarria" izan dadin bermatzeko.
Donostiako Udalak hondartzen denboraldia aurreratzea aztertuko du, egun hauetako erreskateen ondoren
Jon Insausti alkateak adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk, gune puntual batzuetan, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du. Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da, Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.
77 urteko gizon bat hil da Donostiako Ondarreta hondartzan
Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30ak pasatxoan jaso dute abisua. Hondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute gizonezkoa uretatik, baina erreskate taldeek ezin izan dute ezer egin, haren bizitza salbatzeko.
Datorren urtetik aurrera Bero Plana maiatzaren 15era aurreratzea aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza
Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariaren hitzetan, "txipa aldatzen hasi behar dugu denok, eta pentsatzen, lehen uztailekoak edo abuztukoak ziren tenperaturak maiatza-ekainean izango ditugula".
Auto-ilarak deseginda, egoera bere onera itzuli da Artatzan goizean tuneletan izandako istripu baten ondoren
Moto batek istripua izan du tuneletan eta errei bat itxi behar izan dute BI-637 errepidean, Leioan, Bilborako noranzkoan eta 4 km-rainoko ilarak izan dira bertan. Motor gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Arazoak izan dira N-1ean ere Tolosa parean eta Irunerako noranzkoan; autobus batek eta auto batek talka egin dute eta zauriturik ez badago ere, ilarak sortu dira.
Bi pertsona ospitalera eraman dituzte Berriobeitin, hondakinak kudeatzeko enpresa batean piztutako sutean kea arnastuta
Enpresa ebakuatu behar izan dute. Enpresako langileak sua itzaltzen hasi dira, eta suhiltzaileek bukatu dute, 00:26an.
Gomez Ulla ospitalean isolatutako beste pertsonak batek positibo eman du hantabirusagatik, baina ez du sintomarik
"Kontaktu estua" da, eta Hondiuseko agerraldiaren ostean aktibatutako miaketa "epidemiologikoari" esker aurkitu zuten.