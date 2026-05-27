La CAV registra 14 posibles muertes asociadas a la ola de calor según el Ministerio de Sanidad
La ola de calor que afecta a toda Europa desde hace varios días podría haber causado en la CAV la muerte de 14 personas, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.
Los datos recogen el exceso de mortalidad atribuible a las altas temperaturas entre el 22 y el 27 de mayo. El sábado fue la jornada más crítica, con cuatro fallecimientos potencialmente relacionados con el calor. El domingo, lunes y martes se contabilizaron tres muertes cada día, mientras que el viernes se registró una.
El sistema Momo no contabiliza fallecimientos confirmados de manera individual, sino que realiza una estimación estadística cruzando los datos de mortalidad con los umbrales de temperatura considerados de riesgo para la salud.
Además, el organismo recuerda que el verano de 2025 dejó en la CAV 126 muertes atribuibles al calor entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, 63 más que el año anterior.
Más de 70 atenciones sanitarias en pocos días
Las altas temperaturas también han provocado decenas de asistencias sanitarias en los últimos días. Según los datos facilitados por Osakidetza desde el pasado fin de semana, los servicios de emergencias han atendido a un total de 72 personas afectadas por el calor.
La mayoría de los casos han sido leves y relacionados con síntomas como mareos, fatiga, desmayos o desorientación. Muchas de las personas afectadas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, aunque varias tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios para seguimiento médico. Bizkaia y Gipuzkoa concentran la mayor parte de las incidencias registradas.
Ante la continuidad del episodio de calor, las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, especialmente entre personas mayores, menores de cuatro años, embarazadas, enfermos crónicos y quienes realizan actividad física al aire libre.
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