Según han denunciado, este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018 y si bien desde entonces se han tomado medidas para cortar las agresiones y proteger a las alumnas, no ha sido suficiente, ya que las agresiones han continuado. Este mismo año se han interpuesto contra él "varias denuncia de agresiones sexuales y acoso psicológico".