EDUCACIÓN
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AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao manifiestan su "hartazgo" ante la "dejadez institucional" para paliar los efectos de calor extremo

Bilboko eskola publikoetako guraso elkarteak beroa
18:00 - 20:00
Comparecencia de AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao. EITB
Euskaraz irakurri: Bilboko hainbat ikastetxe publikotako guraso elkarteek beroari aurre egiteko erakundeen "utzikeria" salatu dute
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EITB

Última actualización

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao han exigido a las instituciones tomar las aulas no sean "auténticos hornos".

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Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denuncian las agresiones de un profesor de Xenpelar Bertso Eskola de Orereta

Según han denunciado, este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018 y si bien desde entonces se han tomado medidas para cortar las agresiones y proteger a las alumnas, no ha sido suficiente, ya que las agresiones han continuado. Este mismo año se han interpuesto contra él "varias denuncia de agresiones sexuales y acoso psicológico".

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