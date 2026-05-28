AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao manifiestan su "hartazgo" ante la "dejadez institucional" para paliar los efectos de calor extremo
En una rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao han exigido a las instituciones tomar las aulas no sean "auténticos hornos".
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Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denuncian las agresiones de un profesor de Xenpelar Bertso Eskola de Orereta
Según han denunciado, este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018 y si bien desde entonces se han tomado medidas para cortar las agresiones y proteger a las alumnas, no ha sido suficiente, ya que las agresiones han continuado. Este mismo año se han interpuesto contra él "varias denuncia de agresiones sexuales y acoso psicológico".
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Tras permanecer las últimas horas fondeado frente al puerto de Dakar, ha pasado la inspección de las autoridades y esta mañana ha recibido permiso para atracar. El pescador, que falleció el pasado miércoles a bordo mientras trabajaba, sufrió una muerte no traumática. Después de realizarle la autopsia comenzarán los trámites de repatriación.
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