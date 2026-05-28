Fiskalak 22 urteko kartzela-zigor eskaera mantendu du Lukas Agirreren hilketaz akusatuentzat
Emakume bat ere epaitzen ari dira, akusatuak estaltzeagatik, eta fiskalak 3 urteko espetxe-zigorra eskatu du horrentzat.
Fiskalak 22 urteko kartzela-zigor eskaera mantendu du Lukas Agirre gaztea 2022ko Eguberri eguneko goizaldean Donostian hil zuenaren ustezko egile materialarentzat, baita krimen horren beharrezko laguntzailetzat jotzen denarentzat ere. Emakume bat ere epaitzen ari dira, akusatuak estaltzeagatik, eta fiskalak 3 urteko espetxe-zigorra eskatu du horrentzat.
Hiru auzipetuek ostegun goizean deklaratu dute Gipuzkoako Auzitegian, eta gaur arratsaldean aurkeztu dituzte behin betiko ondorioak.
Biktimaren gurasoek egindako akusazio partikularrek 25 urteko kartzela-zigorra mantendu dute bi gizonentzat; defentsek, berriz, absoluzioa eskatu dute.
Denek aurkeztuko dizkiote txostenak epaimahaiari ostiral honetan, Ministerio Publikoak izan ezik, arratsaldeko saio honetan egin baitu.
Fiskalak ez dio sinesgarritasunik eman akusatu nagusiaren deklarazioari; izan ere, hark esan du krimenaren armatzat hartzen den tximeleta-labana abenduaren 25eko goizaldean diskotekan maiz kontsumitu zituzten kokaina-marrak prestatzeko erabili zutela.
"Bisturi bat bezain labana zorrotza zen. Marra bat egiteko hobe da NAN bat edo kreditu-txartel bat", adierazi du fiskalak armari buruz. Edukiontzi batean aurkitu zuten, eta biktimaren odola agertu zen, baina ez akusatuen DNA.
Lepoan ebaki garbi bat egiteaz gain, akusatuak bularraldean labankada bat eman zion, birika, bihotzeko aurikula eta hestegorria zeharkatu zizkiona, eta "hil zuen benetako zauria" izan zela nabarmendu du.
Eta uste du ustezko egile materialak ezin izango zuela Agirre hil beste auzipetuaren laguntzarik gabe. Izan ere, beste auzipetua da labana eman izanaren erantzulea, nahiz eta ez jakin noiz eman zion.
Halaber, fiskalak gogorarazi du akusatu nagusia eskumuturreko telematiko batekin kontrolatuta zegoela (bikotekide ohiaren kontrako indarkeria kasu batengatik zeraman), "bere posizioa ia milimetrikoki markatzen zuen GPS batekin".
Era berean, polizia-etxera gau hartan jantzita ez zuen arroparekin joan izanari buruz hitz egin du, eta azpimarratu du "GPSak" markatu zuela bere benetako ibilbidea, Okendo plazatik ihes egin ondoren: zaborrontzietan barrena ibili zen, eta krimenaren unean zeramatzan arropa batzuk bota zituen.
"Historia berreraikitzeko aukera ematen digun kontakizun bat dugu, fideltasun oso handi batekin. Iritsi garen lekura iritsi gara, baina nahikoa izan da", adierazi du fiskalak, eta hiru auzipetuak Lukas Agirre gaztearen heriotzan inplikatuta egon zirela frogatu duela uste du.
