HERIOTZA LANEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Dakarreko portuan da dagoeneko Senegalen hil zen arrantzale lekeitiarraren gorpua daraman ontzia

Azken orduak Dakarreko portu parean ainguratuta egon ostean, agintarien ikuskaritza pasa du eta baimena jaso du porturatzeko. Joan den asteazkenean hil zen arrantzalea ontzian, lanean zela. Heriotza ez traumatikoa izan zen.
Egaluze ontzia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan den astean Senegalen hil zen Asier Akordarrementeria arrantzale lekeitiarraren gorpua daraman ontziak porturatzeko baimena jaso du ostegun goiz honetan eta Dakarren porturatu da dagoeneko, familiak jakinarazi duenez. 

Hilaren 22an hil zen arrantzalea Bermeoko ATUNSA'enpresaren Egaluze itsasontzian lanean ari zela; heriotza ez traumatikoa izan zen enpresak jakitera eman zuenez. 

Ordutik, itsasontziko hozkailuan eduki dute Akordarrementeriaren gorpua. Azken orduak Dakarreko portu parean ainguratuta egon ostean, agintarien ikuskaritza pasa du eta, azkenean, jaso du porturatzeko baimena. 

Senegalgo uretara sartzea lortu zuen itsasontziak, baina porturatzeko baimena ezbeharra gertatu eta astebetera jaso du.

Familiak gorpua aberriratzeko laguntza eskatu du aste honetan. 

Bermeo Lekeitio Arrantza Lan istripuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X