Lekeitioko arrantzale bat hil da Senegalgo uretan
Bermeoko ATUNSA enpresako langilea zen. LAB sindikatuaren esanetan, "heriotza ez traumatiko" gisa sailkatu dute, eta enpresa horretan aurten izan den bigarren heriotza ez traumatikoa izan dela salatu du.
Lekeitioko 45 urteko arrantzale bat hil da Senegalen, Dakar hiriburutik gertu, LAB sindikatuak ohar bidez jakitera eman duenez. Bermeoko ATUNSA enpresarentzat lan egiten zuen, eta enpresak heriotza ez traumatiko gisa sailkatu du gertakaria.
LABen arabera, 2026an enpresa horretan izan den bigarren heriotza ez traumatikoa izan da oraingoa, aurrekoa urtarrilean hil baitzen. Sindikatuaren esanetan, "istripu mota horiek aztertzeko eta argitzeko ikaragarrizko trabak eta gardentasun eza izaten dira", heriotza ez traumatikoen atzean faktore ugari egon ohi direla erantsi du, eta lan karga handia, erritmo biziak, estresa eta jarduera honetan presente dauden faktoreek eragin zuzena izan ohi dutela.
Arrantza sektorean dauden lan-eskubideen urraketak mahaigainean jarri ditu LABek, eta hitzarmen duinen falta, segurtasun neurririk eza, etenik gabeko jardunaldiak, arrantzaren beraren lan-neurri gogor eta araugabeak aipatu ditu sektoreko langileek pairatzen dituztenen artean.
Sindikatuaren ustez, "arrantza politikak ere eragin zuzena du" lan-baldintzetan. Oharrean azpimarratu duenez, Eusko Jaurlaritzak "apustu neurrigabea" egiten du "atunontziak eta altura handiko flota kudeatzen duten enpresi laguntzak ematen", beste lurralde batzuetako itsasoak ustia ditzaten. Arrantza sektoreak "lan-baldintzak aldatzea eta arautzea" behar du, LABen iritzian; izan ere, horrek "eragina izango luke istripuen eta heriotzen tasan".
LABen kontaketaren arabera, 2026an gutxienez 33 langile hil dira lanean Euskal Herrian.
Zure interesekoa izan daiteke
Pakistandarrak lanean esplotatzeagatik ikertutako hiru pertsonak aske utzi dituzte, Espainiatik irtetea galarazita
Ikertuek epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu diote, eta epaileak pasaportea kentzea eta hileko lehenengo egunean eta hamabosgarrenean epaitegian agertzea agindu du.
A-15 autobidea osorik zabalduko dute igandean, tunelak egokitzeko lanak guztiz amaitu ostean
Asteburuan behin-behineko seinaleak eta obrako gainerako elementuak kenduko dira eta, lanak bukatzeko, Andoain eta Berastegi artean itxita egongo da errepidea, ostiral gauetik igandera bitarte.
Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita
Iberdrolak bere 125. urteurrena ospatu du astearte honetan, Bilboko egoitzan. Erakundeetako eta enpresa munduko ordezkariak bildu ditu ekitaldiak, eta konpainiaren historia gogora ekarri dute. "Argindarraren aroa" deiturikoan jarri dute etorkizunerako begirada. Bere hitzartzean, Ignacio Sanchez Galan Iberdrolaren presidenteak esan du "euskal sustraiak" inoiz galdu ez dituen "proiektu integratzaile baten emaitza" dela gaur egungo konpainia.
Tubos Reunidosen interesa duten "inbertsore berriak" daudela dio Jauregi sailburuak, baina oraindik ez dago "proposamen zehatzik"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuaren hitzetan, Tubos Reunidosen zorra berregituratu eta langileak lanera itzuli izana funtsezko bi baldintza izan dira "inbertitzaile berriak erakartzeko".
Papresak erosteko eskaintza bakarra jaso du: CL Grupo Industrialek aurkeztu du proposamen loteslea
Papresa hartzekodunen konkurtsoan sartu eta lehen asteetan balizko iteresdun gehiago zeudela aditzera eman bazen ere, euskal talde bat barne, ez dira eskaintza gehiago aurkeztu ezarritako epearen barruan; CL Group enpresak (Cristian Layri lotutakoa) bakarrik egin du hura erosteko eskaintza loteslea.
Eusko Jaurlaritzak onetsi egin du Aiaran baterien biltegi bat eraikitzeko proiektua
Arena Green Assest 4, SLUren "PB Navegantes 31" proiektuak 23 milioi euroko aurrekontua du eta 30MW-ko potentzia instalatua, 20 oineko neurriko edukiontzietan dauden 18 biltegiratze unitaterekin, kontrol eta monitorizazio sistemak integratzeko.
Astigarraga, etxebizitza garestien dagoen Gipuzkoako hirugarren herria
Prezioa % 55 igo da 4 urtetan eta metro koadroa 5.228 eurotan saltzen da. Donostiaren eta Zarautzen atzetik, udalerririk garestiena da.
Monica Garciak uste du sindikatu mediku batzuek grebari eusteko aparteko interesa dutela
Espainiako Osasun ministroaren ustez, "mediku sindikatu batzuek pizgarriren bat dute gatazkari eusteko, eta Estatutu Markoak dakartzan hobekuntzak sektoreko profesionalengana iristea saihesteko edo atzeratzeko". Era berean, Aragoi, Nafarroa, Kantabria, Asturias eta Galiziako erkidegoek grebari amaiera ematea lortu dutela nabarmendu du, eta gainerako erkidegoei "euren lana egiteko" eskatu die, "profesionalen lan-baldintzak eskumen autonomikoen menpe daudelako".
Kalera atera dira berriro medikuak, protesta egitera, urteko laugarren greba astearen hasieran
Donostia Ospitaleko anestesista Elena del Valek kazetarien aurrean hitz egin du protestetako batean, eta ziurtatu du "itxaropentsuago" daudela, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren bitartez, Osakidetzarekin bilerak hasi dituztelako, eta "badirudielako", aldarrikapenetako batzuk negoziatzen hasiko direla.