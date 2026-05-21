Pakistandarrak lanean esplotatzeagatik ikertutako hiru pertsonak aske utzi dituzte, Espainiatik irtetea galarazita
Ikertuek epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu diote, eta epaileak pasaportea kentzea eta hileko lehenengo egunean eta hamabosgarrenean epaitegian agertzea agindu du.
EAEn, Kantabrian eta Asturiasen 34 pakistandar legez kanpo errekrutatzeagatik atxilotutako hiru pertsonak, biktimen jatorri berekoak, aske geratu dira, baina pasaportea kendu diete, eta ezin izango dira Espainiako Estatutik atera.
Hala erabaki du Santanderreko Instantzia Auzitegiko Instrukzio Ataleko 4. zenbakiko plazaren titularrak, ostegun honetan, ikertuak epailearen esku utzi eta ez deklaratzeko eskubideari heldu ostean. Halaber, pasaportea kentzea eta hilabetero hileko lehenengo eta hamabosgarren egunetan epaitegira joan beharra erabaki du magistratuak.
Epaileak ez du behin-behineko espetxealdiari buruzko ebazpenik eman, Fiskaltzak, auzian pertsonatutako alderdi akusatzaile bakarrak, ez duelako neurri hori eskatu, Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak jakitera eman duenez.
Eginbideak abiarazi dituzten egitateak langile atzerritarren eskubideen aurkako bi delitu penal izango lirateke, eta hiru hilabetetik urtebete arteko eta sei hilabetetik sei urte arteko espetxealdi-zigorrak izango lituzkete.
Bestalde, aurreikuspenen arabera, ostiralean instruktoreak deklarazioa hartuko die prozedura honetako lau biktimari, gaur egun Kantabrian daudenei.
30.000 euro kontratu baten truke
Auto judizialak azaltzen duenez, hiru ikertuak Espainiako Estatuko iparraldeko enpresa eraikitzaileei eskulana legez kanpo ematen dien erakunde bateko kide izango lirateke, "batez ere Santander inguruan jarduten zuena".
Kantabrian, miaketak egin dira eta Santanderren, Cartesen, Pielagosen eta Bezanan esplotatuta lan egiten zuten pakistandarrak atzeman dira.
Langile batzuek Guardia Zibilari esandakotik ondoriozta daitekeenez, erakundeak 30.000 euro eskatzen zizkien Pakistango herritarrei "Espainian lan-kontratuak lortzeko, legez kanpoko immigrazioari mesede eginez".
Antza denez, "bizigarritasunik ez duten etxebizitzak (batzuetan argirik eta ur korronterik ez dutenak)" ematen zizkieten Estatura lanera etortzeko, "legez edo hitzarmen bidez ezarritakoak baino lan-ordutegi handiagoekin eta Gizarte Segurantzan alta eman gabe".
