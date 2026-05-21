Lan-esplotazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pakistandarrak lanean esplotatzeagatik ikertutako hiru pertsonak aske utzi dituzte, Espainiatik irtetea galarazita

Ikertuek epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu diote, eta epaileak pasaportea kentzea eta hileko lehenengo egunean eta hamabosgarrenean epaitegian agertzea agindu du.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEn, Kantabrian eta Asturiasen 34 pakistandar legez kanpo errekrutatzeagatik atxilotutako hiru pertsonak, biktimen jatorri berekoak, aske geratu dira, baina pasaportea kendu diete, eta ezin izango dira Espainiako Estatutik atera.

Hala erabaki du Santanderreko Instantzia Auzitegiko Instrukzio Ataleko 4. zenbakiko plazaren titularrak, ostegun honetan, ikertuak epailearen esku utzi eta ez deklaratzeko eskubideari heldu ostean. Halaber, pasaportea kentzea eta hilabetero hileko lehenengo eta hamabosgarren egunetan epaitegira joan beharra erabaki du magistratuak.

Epaileak ez du behin-behineko espetxealdiari buruzko ebazpenik eman, Fiskaltzak, auzian pertsonatutako alderdi akusatzaile bakarrak, ez duelako neurri hori eskatu, Kantabriako Justizia Auzitegi Nagusiak jakitera eman duenez.

Eginbideak abiarazi dituzten egitateak langile atzerritarren eskubideen aurkako bi delitu penal izango lirateke, eta hiru hilabetetik urtebete arteko eta sei hilabetetik sei urte arteko espetxealdi-zigorrak izango lituzkete.

Bestalde, aurreikuspenen arabera, ostiralean instruktoreak deklarazioa hartuko die prozedura honetako lau biktimari, gaur egun Kantabrian daudenei.

30.000 euro kontratu baten truke

Auto judizialak azaltzen duenez, hiru ikertuak Espainiako Estatuko iparraldeko enpresa eraikitzaileei eskulana legez kanpo ematen dien erakunde bateko kide izango lirateke, "batez ere Santander inguruan jarduten zuena".

Kantabrian, miaketak egin dira eta Santanderren, Cartesen, Pielagosen eta Bezanan esplotatuta lan egiten zuten pakistandarrak atzeman dira.

Langile batzuek Guardia Zibilari esandakotik ondoriozta daitekeenez, erakundeak 30.000 euro eskatzen zizkien Pakistango herritarrei "Espainian lan-kontratuak lortzeko, legez kanpoko immigrazioari mesede eginez".

Antza denez, "bizigarritasunik ez duten etxebizitzak (batzuetan argirik eta ur korronterik ez dutenak)" ematen zizkieten Estatura lanera etortzeko, "legez edo hitzarmen bidez ezarritakoak baino lan-ordutegi handiagoekin eta Gizarte Segurantzan alta eman gabe".

Lana Migrazioa Kantabria Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

iberdrola galan pradales etxanobe bengoetxea
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita

Iberdrolak bere 125. urteurrena ospatu du astearte honetan, Bilboko egoitzan. Erakundeetako eta enpresa munduko ordezkariak bildu ditu ekitaldiak, eta konpainiaren historia gogora ekarri dute. "Argindarraren aroa" deiturikoan jarri dute etorkizunerako begirada. Bere hitzartzean, Ignacio Sanchez Galan Iberdrolaren presidenteak esan du "euskal sustraiak" inoiz galdu ez dituen "proiektu integratzaile baten emaitza" dela gaur egungo konpainia.

monica-garcia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Monica Garciak uste du sindikatu mediku batzuek grebari eusteko aparteko interesa dutela

Espainiako Osasun ministroaren ustez, "mediku sindikatu batzuek pizgarriren bat dute gatazkari eusteko, eta Estatutu Markoak dakartzan hobekuntzak sektoreko profesionalengana iristea saihesteko edo atzeratzeko". Era berean, Aragoi, Nafarroa, Kantabria, Asturias eta Galiziako erkidegoek grebari amaiera ematea lortu dutela nabarmendu du, eta gainerako erkidegoei "euren lana egiteko" eskatu die, "profesionalen lan-baldintzak eskumen autonomikoen menpe daudelako".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X