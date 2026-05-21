A-15 autobidea osorik zabalduko dute igandean, tunelak egokitzeko lanak guztiz amaitu ostean
Asteburuan behin-behineko seinaleak eta obrako gainerako elementuak kenduko dira eta, lanak bukatzeko, Andoain eta Berastegi artean itxita egongo da errepidea, ostiral gauetik igandera bitarte.
Zortzi urteko lanen ondotik, Gipuzkoako Foru Aldundiak asteburu honetan amaituko ditu erabat A-15 errepideko tunelak birgaitzeko lanak. Hala, eta aurreikuspenak betetzen badira, igandean, hilaren 24an, irekiko dute erabat errepidea.
Belabietako tunelean egin dituzte azken lanak, eta horrela, Gipuzkoako zatiko lau tunelen berrikuntza integrala gauzatu egin da.
Asteburuan behin-behineko seinaleak eta obrako gainerako elementuak kenduko dira, eta, lan horiek gauzatzeko, Andoain eta Berastegi artean itxita egongo da errepidea ostiral gauetik aurrera, eta igandean, hilak 24, zirkulazioa erabat irekiko dute.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018an abiatu zituen lanak San Lorentzo tunelean, eta 95 milioi euro eta 8 urte behar izan dira lau tunelak guztiz berritzeko. Belabietako tunela irekita, amaitu egingo dira zirkulazio-eragozpen handiak eragin dituzten lanak.
Irune Berasaluze Aldundiaren bozeramaileak adierazi du konplexutasun tekniko handiko prozesua izan dela, eta eskerrak eman dizkie erabiltzaileei, urte hauetan guztietan izandako pazientziagatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Iberdrolak 125. urteurrena ospatu du Bilbon, begirada "argindarraren aroan" jarrita
Iberdrolak bere 125. urteurrena ospatu du astearte honetan, Bilboko egoitzan. Erakundeetako eta enpresa munduko ordezkariak bildu ditu ekitaldiak, eta konpainiaren historia gogora ekarri dute. "Argindarraren aroa" deiturikoan jarri dute etorkizunerako begirada. Bere hitzartzean, Ignacio Sanchez Galan Iberdrolaren presidenteak esan du "euskal sustraiak" inoiz galdu ez dituen "proiektu integratzaile baten emaitza" dela gaur egungo konpainia.
Tubos Reunidosen interesa duten "inbertsore berriak" daudela dio Jauregi sailburuak, baina oraindik ez dago "proposamen zehatzik"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuaren hitzetan, Tubos Reunidosen zorra berregituratu eta langileak lanera itzuli izana funtsezko bi baldintza izan dira "inbertitzaile berriak erakartzeko".
Papresak erosteko eskaintza bakarra jaso du: CL Grupo Industrialek aurkeztu du proposamen loteslea
Papresa hartzekodunen konkurtsoan sartu eta lehen asteetan balizko iteresdun gehiago zeudela aditzera eman bazen ere, euskal talde bat barne, ez dira eskaintza gehiago aurkeztu ezarritako epearen barruan; CL Group enpresak (Cristian Layri lotutakoa) bakarrik egin du hura erosteko eskaintza loteslea.
Eusko Jaurlaritzak onetsi egin du Aiaran baterien biltegi bat eraikitzeko proiektua
Arena Green Assest 4, SLUren "PB Navegantes 31" proiektuak 23 milioi euroko aurrekontua du eta 30MW-ko potentzia instalatua, 20 oineko neurriko edukiontzietan dauden 18 biltegiratze unitaterekin, kontrol eta monitorizazio sistemak integratzeko.
Astigarraga, etxebizitza garestien dagoen Gipuzkoako hirugarren herria
Prezioa % 55 igo da 4 urtetan eta metro koadroa 5.228 eurotan saltzen da. Donostiaren eta Zarautzen atzetik, udalerririk garestiena da.
Monica Garciak uste du sindikatu mediku batzuek grebari eusteko aparteko interesa dutela
Espainiako Osasun ministroaren ustez, "mediku sindikatu batzuek pizgarriren bat dute gatazkari eusteko, eta Estatutu Markoak dakartzan hobekuntzak sektoreko profesionalengana iristea saihesteko edo atzeratzeko". Era berean, Aragoi, Nafarroa, Kantabria, Asturias eta Galiziako erkidegoek grebari amaiera ematea lortu dutela nabarmendu du, eta gainerako erkidegoei "euren lana egiteko" eskatu die, "profesionalen lan-baldintzak eskumen autonomikoen menpe daudelako".
Kalera atera dira berriro medikuak, protesta egitera, urteko laugarren greba astearen hasieran
Donostia Ospitaleko anestesista Elena del Valek kazetarien aurrean hitz egin du protestetako batean, eta ziurtatu du "itxaropentsuago" daudela, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren bitartez, Osakidetzarekin bilerak hasi dituztelako, eta "badirudielako", aldarrikapenetako batzuk negoziatzen hasiko direla.
Gasteizko Udalak taxilarien guardiak arautu ditu, dekretu bidez
Dokumentuak larunbat eta jai bezperetarako guardien egutegia ezartzen du, 00:00etatik 08:00etara, eta tarte horretan gutxienez 50 taxi arituko dira zerbitzua ematen.
Etxebizitzen salerosketa % 11,6 jaitsi da EAEn, eta % 8,2 igo da Nafarroan
Donostian 418 etxebizitza salerosi dira 2026ko urtarrila eta apirila bitartean, aurreko hiruhilekoan baino % 26,8 gutxiago, eta iazko tarte berean baino % 30,8 gutxiago.