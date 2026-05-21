La A-15 reabre este domingo tras la renovación de sus túneles en Gipuzkoa, iniciadas en 2018

Tras ocho años de obras, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha finalizado los trabajos de rehabilitación de los túneles de la A-15, que quedarán completamente culminados este fin de semana con la reapertura total de la vía el domingo. El último en completarse ha sido el túnel de Belabieta, culminando así la renovación integral de los cuatro túneles del tramo guipuzcoano.

Durante el fin de semana se retirará la señalización provisional y el resto de elementos de obra. Además, se realizará un simulacro de emergencia, por lo que la carretera permanecerá cortada entre Andoain y Berastegi desde este viernes por la noche, con previsión de apertura total el domingo 24.

La A-15 se abrirá al tráfico el próximo domingo, 24 de mayo, una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento de los túneles. La Diputación Foral de Gipuzkoa inició las obras en 2018 en el túnel de San Lorenzo, y han sido necesarios 95 millones de euros y 8 años para renovar completamente los cuatro túneles.

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha señalado que la intervención ha finalizado tras un proceso de gran complejidad técnica desarrollado durante varios años para garantizar la operatividad de una infraestructura estratégica.

Berasaluze ha agradecido la comprensión de los usuarios y vecinos afectados durante las obras y ha destacado que la actuación ha permitido renovar por completo los cuatro túneles, incorporando mayores estándares de seguridad, mejoras en sostenibilidad y tecnología avanzada.