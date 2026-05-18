El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz regula por decreto el calendario de guardias del taxi

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sigue adelante con las medidas anunciadas con el objetivo de "mejorar" el servicio de taxi en la ciudad tras finalizar sin acuerdo el plazo de negociación abierto con el sector hasta el pasado 15 de mayo.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha anunciado este lunes que ya ha firmado el primero de los decretos previstos: el decreto que regula el calendario de guardias del taxi. El documento establece un calendario de guardias para sábados y vísperas de festivo entre las 00:00 y las 08:00, con un mínimo de 50 taxis prestando servicio. Además, los vehículos deberán permanecer ubicados, cuando no estén realizando un servicio, en siete estaciones concretas situadas principalmente en paradas del centro de la ciudad.

El decreto incorpora también un calendario específico de guardias para domingos entre mayo y octubre, entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un mínimo de 35 taxis disponibles.

Asimismo, se establece un sistema permanente de guardias para taxis adaptados, garantizando la disponibilidad de dos vehículos adaptados las 24 horas del día durante todo el año.

Más licencias y nueva ordenanza

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja ya en un segundo decreto para incrementar el número de licencias de taxi en la ciudad. El preacuerdo alcanzado en marzo contemplaba inicialmente una ampliación de 20 nuevas licencias en dos años. Sin embargo, el Gobierno municipal estudia ahora un incremento superior.

Actualmente Vitoria-Gasteiz mantiene 194 licencias de taxi, exactamente las mismas que existían en 2007, pese a que desde entonces la ciudad ha pasado de unos 232 000 habitantes a cerca de 265 000.

Junto a estos dos decretos, el Ayuntamiento continúa con la tramitación de la nueva ordenanza municipal del taxi, cuyo texto está prácticamente finalizado. Artolazabal ha explicado que mantiene abiertos los contactos con los grupos políticos para intentar lograr el mayor consenso posible en torno a este texto.