CONFLICTO LABORAL
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Mónica García cree que hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener la huelga

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Euskaraz irakurri: Monica Garciak uste du sindikatu mediku batzuek grebari eusteko aparteko interesa dutela
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Agencias | EITB

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La ministra de Sanidad de España cree que hay "un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto, y evitar o atrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco" lleguen a los profesionales del sector. Además, ha destacado que comunidades como Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia han logrado poner fin a la huelga mediante el uso de sus competencias, y ha pedido al resto de comunidades "que hagan su trabajo", "porque las condiciones laborales de los profesionales siguen dependiendo de las competencias autonómicas".

Gobierno de España Huelgas Personal médico Economía

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