Mónica García cree que hay un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener la huelga

La ministra de Sanidad de España cree que hay "un incentivo en algunos sindicatos médicos para mantener el conflicto, y evitar o atrasar que las mejoras que trae el Estatuto Marco" lleguen a los profesionales del sector. Además, ha destacado que comunidades como Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias y Galicia han logrado poner fin a la huelga mediante el uso de sus competencias, y ha pedido al resto de comunidades "que hagan su trabajo", "porque las condiciones laborales de los profesionales siguen dependiendo de las competencias autonómicas".