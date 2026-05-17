Urteko laugarren greba astea hasiko dute astelehenean sendagileek, negoziazioek kale egin ostean

Ia nobedaderik gabe iritsi da bata zuridunen laugarren lanuztea. Gatazka itopuntuan dago, eta greba batzordeak Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esku hartzea nahi du. PPk eta EAJk bat egingo dute eskaera horrekin.

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Médicos se han manifestado este martes frente al Hospital Donostia durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta

Osasun alorreko profesionalen bilkura bat. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Espainiako Estatu osoko medikuek urteko laugarren greba asteari ekingo diote astelehenean, negoziazioetan aurrerapausorik egon ez dela ikusita. Izan ere, Osasun Ministerioaren hitzetan, sindikatu deitzaileek eskuinarekin bat egin dute sendagileen baldintzak hobetzeko ez diren beste helburu batzuk lortzeko.

Hartara, ia berritasunik gabe iritsi da bata zuridunen laugarren lanuztea. Gatazka itopuntuan dago, eta greba batzordeak Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esku hartzea nahi du. PPk eta EAJk bat egin dute eskaera horrekin.

Monica Garcia Osasun ministroaren ustez, medikuek kritikatzen duten estatutu markoak sanitarioen baldintzak hobetzen ditu, besteak beste, guardiak 24 ordutik 17ra murrizten dituelako (aurreko eta ondorengo egunak libre dituzte) eta gehienez 45 orduko lanaldiak xedatzen dituelako (Europako legeriak 48 ordukoak onartzen ditu).

Hori guztia jasotzen da hiru urtez negoziatzen egon ostean sindikatuei proposatu dieten akordioan.

Beste baldintza edo puntu batzuk (guardien prezioa, 35 orduko lanaldia eta erretiroa, esaterako) ez dira Ministerioaren eskumenekoak edo ez dira estatutu markoan negoziatu beharreko gaiak.

Hala ere, greba batzordeko sindikatuek behin eta berriz eskatu dute estatutu marko propioa sortzea, eta negoziazio bide esklusibo bat ireki nahi dute Ministerioarekin.

Gauzak horrela, medikuak kalera aterako dira datorren astean. Orain arteko hiru greba asteen jarraipena nahiko antzekoa izan da. Osasun Ministerioaren arabera, % 5 eta % 20 bitartekoa izan da jarraipena; sindikatuen hitzetan, aldiz, % 60koa. 

Lanuztea ez ezik, protestak ere aurreikusi dituzte datozen egunetarako. Asteazkenean, adibidez, manifestazioa egingo dute Bilbon.

Lan gatazkak Grebak Osasuna Medikuak Osakidetza Ekonomia

