Greba mugagabea bertan behera utzi dute Tubos Reunidosen
Gaur Amurrioko lantegian bildu diren gehienek greba bertan behera uztea eta 24 orduko lanuzteak hastea erabaki dute. Momentuz bi mobilizazio egun jakinarazi dituzte: maiatzaren 26an eta 28an.
Tubos Reunidoseko Langileen batzordeak greba mugagabea bertan behera uztea erabaki du, eta 24 orduko lanuzteak egitea. Zuriñe Miranda bozeramaileak azaldu duenez, konkurtso prozesuak "borroka birplanteatzea" dakar eta plantilla "fase berri batean" jartzen du.
Momentuz bi mobilizazio egun jakinarazi dituzte: maiatzaren 26an eta 28an.
Hain zuzen ere, maiatzaren 26erako epaileak administratzaile konkurtsala, zuzendaritza eta sindikatuak deitu ditu, lan arloko zein neurri har daitezkeen aztertzeko.
Testuinguru horretan, greba mugagabea bertan behera uztea eta astelehenean langileak lanera itzultzea erabaki da, 96 eguneko gatazkaren ondoren.
Hala ere, erabakiak barne-zatiketa eragin du; izan ere, plantillaren zati bat ez dago ados ez delako bozketarik egin eta enpresa-batzordeak zuzenean hartu duelako erabakia.
Oier Bidaurratzaga langileen batzordeko bozeramaileak gehiengoaren jarrera defendatu du, eta azpimarratu du konkurtso prozesuak "hilabeteak daramatzaguna baieztatzen" duela: "Tubos Reunidosen arazoa ez zen inoiz plantilla izan, ezta lan baldintzak ere, finantza, industria eta kudeaketa arazo bat baizik".
Halaber, aurreko neurriak kritikatu ditu, "enplegu-erregulazioko espedienteak, altzairu-fabrikaren itxierak eta logistikaren kanporatzeak ez zutelako enpresaren sakoneko arazoa konpontzen", eta erabaki batzuk bideragarritasunerako ezinbestekotzat aurkeztu zirela gaineratu du.
Maiatzaren 4an, Tubos Reunidosek sozietatearen eta hainbat filialen hartzekodunen borondatezko konkurtsoa eskatu zuen Arabako epaitegi batean, "berehalako kaudimengabezia" zegoela egiaztatu ondoren.
Gainera, joan den maiatzaren 7an, langileen % 25ek bultzatutako eta UGTk eta CCOOk babestutako batzar batek greba mugagabeari amaiera ematea erabaki zuen, aldeko 232 botorekin, abstentzio batekin eta kontrako boto batekin, guztira emandako 234 bozketatik. Langile horietako batzuk aste honetan itzuli dira beren lanpostuetara.
Azken egunetan, LABeko koordinatzaile nagusi Igor Arroyok onartu zuen garaia zela "beste borroka fase bat" ireki behar ote zen aztertzeko. Bestalde, ESK-k EEEa bertan behera uztea eskatu zuen, eta langileek "duten indar bakarra ez dutela oparituko" ohartarazi zuen.
Zure interesekoa izan daiteke
Tubos Reunidoseko langileak greba mugagabearen etorkizuna erabakitzeko batzarra egiten ari dira
Tentsio handia da Amurrioko lantegian, azken mugimendu sindikalen eta hartzekodunen konkurtsoaren osteko eszenatoki-aldaketaren ondoren.
Ikuskizunetako langileek greba eguna dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan
Sektorearentzako hitzarmen bat eskatzen dute lan-baldintza duinak bermatzeko. Bertan behera gelditu dira jada ekitaldi asko eta gora-beherak espero dira gaur kontzertu, antzerki eta kongresuetan.
Ekainaren 1era arte irekiko dute Tubos Reunidoseko konkurtso-administratzaile izateko hautagaitzak aurkezteko epea
Gasteizko epaitegi batek Tubos Reunidos taldeko zazpi sozietate hartzekodunen borondatezko konkurtsoan deklaratu zituen joan den asteartean, eta PKF-Attest Concursal izendatu zuen horien konkurtso-administratzaile.
LAB Tubos Reunidosen greba bertan behera uzteko aukeraren alde agertu da, eta ESK-k luzatzearen alde egin du
Bi sindikatuek, ELArekin batera, batzarra deitu dute ostiralerako, lanuztearekin jarraitu ala ez erabakitzeko.
CAFen Beasaingo eta Irungo lantegietan enpresaren azken eskaintza ontzat eman dute
Hiru urteko iraupena izango du akordioak, eta, besteak beste, soldata igoera eta zenbait kolektibotan lan-orduak murriztea adostu dute. Enpresak konpromisoa hartu du gutxienez 190 langile kontratatzeko Beasainen, eta beste 40, Irunen.
Argiaren eta gasaren BEZaren murrizketa bertan behera geratuko da ekainaren 1ean, eta % 21era itzuliko da, prezioek behera egin baitute
Erregaien (gasolinak, gasolioak eta bioerregaiak, eta profesionalentzako gasolio itzulketa partziala) eta hidrokarburoen gaineko zergaren tasa murriztuak ekainaren 30era arte egongo dira indarrean, apirilean produktu horietarako inflazioa Gobernuak ezarritako % 15eko atalasetik gora baitago.
Urtearteko KPIa % 3,2raino apaldu da EAEn eta % 3raino Nafarroan, apirilean
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa bi hamarren murriztu da, % 3,2raino.
Hithiumek bertako langileak, hornitzaileak eta zentro teknologikoak erabiltzeko konpromisoa duela nabarmendu du Irujo kontseilariak
Nafarroan bateria lantegia eraikitzeko negoziazioak aurrera doazela azpimarratu du Mikel Irujo Industria kontseilariak, "poliki baina sendo". Nafarroako Gobernuak bezala, Hithiumek ere enpresa bertako ekosisteman txertatzeko helburua eta konpromisoa dutela azaldu du.
Santurtziko udaltzainek "zorroztasun greba" egingo dute, lan-baldintzak hobetzea eskatzeko
Langileek salatu dute antolakuntzan "ez-betetzeak" izan direla, baita gainerako udal langileekin alderatuta gutxiago irabazten dutela, eta ekitaldi jendetsuetan langileak falta direla. ErNEren arabera, agenteak araudi guztia zorrotz aplikatzen hasi dira, eta errefortzuak eta aparteko orduak egiteari utzi diote.