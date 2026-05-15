Greba mugagabea bertan behera utzi dute Tubos Reunidosen

Gaur Amurrioko lantegian bildu diren gehienek greba bertan behera uztea eta 24 orduko lanuzteak hastea erabaki dute. Momentuz bi mobilizazio egun jakinarazi dituzte: maiatzaren 26an eta 28an.

Tubos Reunidoseko Langileen batzordeak greba mugagabea bertan behera uztea erabaki du, eta 24 orduko lanuzteak egitea. Zuriñe Miranda bozeramaileak azaldu duenez, konkurtso prozesuak "borroka birplanteatzea" dakar eta plantilla "fase berri batean" jartzen du.

Momentuz bi mobilizazio egun jakinarazi dituzte: maiatzaren 26an eta 28an.

Hain zuzen ere, maiatzaren 26erako epaileak administratzaile konkurtsala, zuzendaritza eta sindikatuak deitu ditu, lan arloko zein neurri har daitezkeen aztertzeko.

Testuinguru horretan, greba mugagabea bertan behera uztea eta astelehenean langileak lanera itzultzea erabaki da, 96 eguneko gatazkaren ondoren.

Hala ere, erabakiak barne-zatiketa eragin du; izan ere, plantillaren zati bat ez dago ados ez delako bozketarik egin eta enpresa-batzordeak zuzenean hartu duelako erabakia.

Oier Bidaurratzaga langileen batzordeko bozeramaileak gehiengoaren jarrera defendatu du, eta azpimarratu du konkurtso prozesuak "hilabeteak daramatzaguna baieztatzen" duela: "Tubos Reunidosen arazoa ez zen inoiz plantilla izan, ezta lan baldintzak ere, finantza, industria eta kudeaketa arazo bat baizik".

Halaber, aurreko neurriak kritikatu ditu, "enplegu-erregulazioko espedienteak, altzairu-fabrikaren itxierak eta logistikaren kanporatzeak ez zutelako enpresaren sakoneko arazoa konpontzen", eta erabaki batzuk bideragarritasunerako ezinbestekotzat aurkeztu zirela gaineratu du.

Maiatzaren 4an, Tubos Reunidosek sozietatearen eta hainbat filialen hartzekodunen borondatezko konkurtsoa eskatu zuen Arabako epaitegi batean, "berehalako kaudimengabezia" zegoela egiaztatu ondoren.

Gainera, joan den maiatzaren 7an, langileen % 25ek bultzatutako eta UGTk eta CCOOk babestutako batzar batek greba mugagabeari amaiera ematea erabaki zuen, aldeko 232 botorekin, abstentzio batekin eta kontrako boto batekin, guztira emandako 234 bozketatik. Langile horietako batzuk aste honetan itzuli dira beren lanpostuetara.

Azken egunetan, LABeko koordinatzaile nagusi Igor Arroyok onartu zuen garaia zela "beste borroka fase bat" ireki behar ote zen aztertzeko. Bestalde, ESK-k EEEa bertan behera uztea eskatu zuen, eta langileek "duten indar bakarra ez dutela oparituko" ohartarazi zuen.

