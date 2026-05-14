Santurtziko udaltzaingoek "zorroztasun greba" egingo dute lan-baldintzak hobetzea eskatzeko
Langileek "antolakuntzako ez-betetzeak" salatu dituzte, baita gainerako udal langileekin alderatuta gutxiago irabazten dutela, eta ekitaldi jendetsuetan langile falta. ErNEren arabera, agenteak araudi guztia zorrotz aplikatzen hasi dira, eta errefortzuak eta aparteko orduak egiteari utzi diote.
Santurtziko Udaltzaingoak "greba" hasi du "japoniar erara", lanean eta antolakuntzan hobekuntzak eskatzeko, ErNE sindikatuak jakinarazi duenez. Egoera trafikoko salaketen taloitegia agortzeraino iritsi dela esan dute, araudia zorrotz aplikatzearen ondorioz.
Ohar batean, ErNEk Santurtziko Udaltzaingoan dagoen "lan-gatazka larria" salatu du, eta alorreko zinegotziari egotzi dio langileen eskaerei aurre egiteko borondate politikorik ez eskaintzea.
Sindikatuak azaldu duenez, agenteek jarrera "arduratsua eta elkarrizketaren aldekoa" izan dute hainbat hilabetez, zerbitzu publikoa eta herritarren segurtasuna lehenetsiz.
Aldarrikapen nagusien artean, egungo produktibitate-akordioan jasotako zigor bat kentzea dago. ErNEren arabera, agenteek gaueko eta jaieguneko lanarekin lotutako osagarri jakin batzuk jasotzeari uzten diote oporretan, baja medikoan edo baimenak hartzen ari direnean. Plantillak gainerako udal-funtzionarioei aplikatzen zaien irizpide bera aplikatzea eskatzen du, izan ere, azken horiek beren ordainsarien % 100 kobratzen dute egoera horietan.
Gainera, sindikatuak salatu du irregulartasunak izan direla ordainsari-mailetan. Zehazki, adierazi du C1 taldeko agenteek 15. maila kobratzen jarraitzen dutela, nahiz eta 6/2023 Legeak ezartzen duen 16 eta 22 artean egon behar dela. Halaber, ziurtatu du lehen agenteek 17. maila jasotzen jarraitzen dutela, nahiz eta Mahai Espezifikoan 19. maila esleitzea erabaki zen.
Kritikak San Jorge jaietako efektibo faltagatik
Era berean, ErNEk ohartarazi du gatazka herritarren segurtasunarengan izaten ari den ondorioez. Sindikatuak gogorarazi du azken San Jorge jaietan, Santurtzin, lau agente bakarrik izan zirela kalean patruilatzen jendetzarik handieneko uneetan.
Jai horietan, gainera, labankada bat gertatu zen, eta zentralaren ustez gertaera hori bereziki larria da, aspalditik salatzen duen langile-falta estrukturala kontuan hartuta.
