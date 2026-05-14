Ekainaren 1era arte irekiko dute Tubos Reunidoseko konkurtso-administratzaile izateko hautagaitzak aurkezteko epea
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) ekainaren 1era arte ireki du Tubos Reunidos kotizatutako sozietatearen konkurtso-administratzaile izateko hautagaitzak aurkezteko epea. Sozietate horren administrazio-kontseiluak maiatzaren 4an erabaki zuen hartzekodunen borondatezko konkurtsoaren deklarazioa eskatzea.
Gasteizko epaitegi batek Tubos Reunidos taldeko zazpi sozietate hartzekodunen borondatezko konkurtsoan deklaratu zituen joan den asteartean, eta PKF-Attest Concursal S.L.P. izendatu zuen konkurtso-administratzaile, Arabako hiriburuan bulegoa duen enpresa.
Zazpi sozietate horien kasuan, konkurtsoa onartuta, Tubos Reunidosen hartzekodunei dei egin zaie konkurtso-administrazioari haien kredituen berri eman diezaioten.
Salbuespena taldearen burua da, Tubos Reunidos S.A., burtsan kotizatzen duena. Hori dela eta, epaitegiak konkurtso-administratzaileen hirukote bat eskatu zion CNMVri, merkataritza-epaileak bat izenda zezan.
Eskaera horri erantzunez, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak ostegun honetan ohar baten bidez jakinarazi du izapideak hasi dituela eta ekainaren 1era arteko epea ireki duela hirukote horretan izendatu nahi dituztenek beren interes-adierazpenak aurkez ditzaten. Epaileak erabakiko du horietako zeinek jardungo duen konkurtso-administratzaile gisa.
