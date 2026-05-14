Tubos Reunidos
Gorde
Ekainaren 1era arte irekiko dute Tubos Reunidoseko konkurtso-administratzaile izateko hautagaitzak aurkezteko epea

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026

Enpresak Amurrion duen egoitzaren ikuspegia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) ekainaren 1era arte ireki du Tubos Reunidos kotizatutako sozietatearen konkurtso-administratzaile izateko hautagaitzak aurkezteko epea. Sozietate horren administrazio-kontseiluak maiatzaren 4an erabaki zuen hartzekodunen borondatezko konkurtsoaren deklarazioa eskatzea.

Gasteizko epaitegi batek Tubos Reunidos taldeko zazpi sozietate hartzekodunen borondatezko konkurtsoan deklaratu zituen joan den asteartean, eta PKF-Attest Concursal S.L.P. izendatu zuen konkurtso-administratzaile, Arabako hiriburuan bulegoa duen enpresa.

Zazpi sozietate horien kasuan, konkurtsoa onartuta, Tubos Reunidosen hartzekodunei dei egin zaie konkurtso-administrazioari haien kredituen berri eman diezaioten.

Salbuespena taldearen burua da, Tubos Reunidos S.A., burtsan kotizatzen duena. Hori dela eta, epaitegiak konkurtso-administratzaileen hirukote bat eskatu zion CNMVri, merkataritza-epaileak bat izenda zezan.

Eskaera horri erantzunez, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak ostegun honetan ohar baten bidez jakinarazi du izapideak hasi dituela eta ekainaren 1era arteko epea ireki duela hirukote horretan izendatu nahi dituztenek beren interes-adierazpenak aurkez ditzaten. Epaileak erabakiko du horietako zeinek jardungo duen konkurtso-administratzaile gisa.

