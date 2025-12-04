El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado una consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de un artículo de la Ley de Empleo Público, como paso previo a resolver los recursos de PP y Vox contra el decreto que desarrolló la norma.

En concreto, los recursos cuestionan el artículo 187.5, el cual establece que todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico.

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha considerado un "salto grave" que el TSJPV plantee la posibilidad de elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Ley vasca de Empleo Público, relativo a la asignación de perfiles lingüísticos, una decisión "excepcional" que "cuestiona el marco jurídico para garantizar un servicio público bilingüe".

En declaraciones a los medios en Bilbao, Bengoetxea ha realizado una primera valoración sobre la decisión "excepcional y además sorprendente" del TSJPV. Según ha explicado, "el Tribunal Superior de Justicia, en lugar de responder a esos recursos, ha elevado al Tribunal Constitucional el contraste de si nuestra Ley de Empleo Público resulta constitucional o no" en su artículo 187.5.

Bengoetxea ha recordado que ha habido "muchas sentencias sobre OPE concretas", en las que los tribunales se han posicionado en contra de los perfiles lingüísticos, pero ha subrayado que "dar el salto a que nuestra Ley de Empleo Público no se ajuste a la Constitución es grave".

Así, ha lamentado que supone "cuestionar el marco jurídico de que se han dotado las administraciones públicas vascas para garantizar un servicio público bilingüe a la ciudadanía".

Por ello, según ha anunciado, el Gobierno Vasco ha presentado alegaciones ante este planteamiento del tribunal, "indicando que nuestra ley es perfectamente constitucional y que esta cuestión no tiene sentido".