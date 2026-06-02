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United Airlines reanuda sus vuelos directos entre Bilbao y Nueva York hasta el 23 de septiembre

La compañía ofrecerá tres vuelos semanales entre los aeropuertos de Loiu y Newmark. El servicio, que se puso en marcha por primera vez el pasado verano, atendió a más de 14 400 pasajeros en 2025.
Avión de United Airlines en el aeropuerto de Bilbao.
Euskaraz irakurri: United Airlinesek Bilbo eta New York arteko hegaldi zuzenei ekingo die irailaren 23ra arte
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Agencias | EITB

Última actualización

United Airlines reanuda este verano su conexión directa tres veces por semana entre el aeropuerto de Bilbao y su centro de operaciones en Newark/Nueva York. Los vuelos han comenzado a operar el 31 de mayo y se prolongarán hasta el 23 de septiembre.

Según ha informado la aerolínea, los operativos partirán del aeropuerto de Loiu a las 12:30 horas los miércoles, viernes y domingos. Por otro lado, los viajes desde la capital estadounidense a Bilbao se llevarán a cabo los martes, jueves y sábados a las 10:45 horas, y ofrecerán servicio hasta el 22 de septiembre.

United es la única aerolínea que conecta directamente Bilbao y Estados Unidos, y durante el verano pasado más de 14 400 clientes hicieron uso de los 100 vuelos ofertados por la compañía.

En este contexto, el director del Aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha celebrado el regreso de United Airlines al Euskadi este verano: "Esperamos que la relación que comenzó en 2025 se prolongue durante muchos años”, ha afirmado Grande.

Aeropuerto de Bilbao Nueva York Sociedad

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