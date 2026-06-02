Global Sumud Euskal Herria presenta querella criminal contra la Ertzaintza y Zupiria por la "brutal" actuación en Loiu
La delegación vasca de la Global Sumud Flotilla ha presentado este martes una querella criminal, como acuasción popular, contra los agentes de la Ertzaintza que actuaron Loiu, los mandos que dirigieron el dispositivo policial y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, por varios delitos, entre los que se encuentran detención ilegal, lesiones y delito de odio, tras los incidentes registrados durante el recibimiento a activistas de la flotilla en el aeropuerto de Bilbao. Así lo han anunciado los abogados que representan a la Global Sumud Flotilla de Euskal Herria, Haizea Ziluaga e Iker Sarriegi a las puertas del Juzgado de Bilbao.
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