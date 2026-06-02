Dos conductores fallecen este martes tras sufrir sendos accidentes en Navarra

Dos personas han fallecido este martes en las carreteras navarras en sendos accidentes de tráfico. El primero ha sido un motorista neerlandés de 56 años tras caerse de la motocicleta en la que circulaba en Isaba. El segundo, un hombre de 60 años tras sufrir una salida de vía en la N-135, en Esteribar.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente del hombre de nacionalidad neerlandesa se ha producido en el kilómetro 53,2 de la NA-137, en Isaba. La motocicleta se ha salido de la vía por el margen derecho.

Se trata de la misma carretera en la que este lunes falleció un hombre de 38 años tras chocar con un edificio, en ese caso en la localidad de Burgui.

La Guardia Civil, que ha recibido aviso del accidente a las 13:24 horas, se encarga de la investigación de lo ocurrido.

Tiempo después, a las 16:51 horas, el Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso de un siniestro en Esteribar, y ha movilizado al lugar a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 14 de la carretera N-135 (Pamplona- Francia (Valcarlos), a la altura de Idoi, concejo perteneciente al municipio de Esteribar. Ha consistido en una salida de vía de un coche que ha caído por un talud y ha quedado debajo de un puente.

A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor y único ocupante del vehículo, un varón de 60 años, ya había fallecido como consecuencia del accidente.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.